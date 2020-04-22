الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس النواب أقر 16 مشروع قانون وسحب اتفاقية قرض وسعر صرف الدولار في الطليعة بري: الأمور الى تفاقم من دون المحاسبة

أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية النهارية التي تمتد لثلاثة أيام، 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الأعمال. وأعاد المجلس الى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز إنتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه. كما أقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا،. وأقر أيضا اقتراح يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين.

وكالة الأناضول

أردوغان: نعمل على إعادة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن حكومته تهدف في المرحلة الحالية إلى إعادة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر، وذلك بتطبيق أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان"، وأضاف: "تركيا شأنها شأن دول العالم أجمع، في كفاح شديد ضد فيروس كورونا". وحول عدد الإصابات قال: "بدأنا نلحظ تسطيح منحنى الجائحة في تركيا"، ما يعني توقف معدل الزيادة الطردية في عدد الإصابات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روحاني يؤكد لبوتين أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة "كوفيد-19"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، باتصال هاتفي مع نظير الروسي فلاديمير بوتين، أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مواجهة "كوفيد-19". وأكد الرئيس روحاني أنه "من المهم توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مكافحة وباء كوفيد-19". واعتبر الرئيس بوتين، أن الدول الغربية تتحدث عن حقوق الإنسان، لكنها تتصرف بشكل مختلف، واصفًا العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان.