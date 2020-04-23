14 نيسان 2020 ياسمين فاروق

هل تمر العلاقات السعودية - الأمريكية بمرحلة انتقالية

حتى في أوقات تأزم العلاقات السعودية - الأمريكية، فقد حافظت الإرادة السياسية لكلا الطرفين على استمراريتها.

إن أبرز ما يميز العلاقات السعودية- الأمريكية لا يتلخص في استمراريتها وحسب. وإنما في عاملين آخرين مثلاً قيمتها المضافة لكلا البلدين. أولهما هو قدرة كل جانب على المساهمة في خدمة عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي يحتاج إليها في لحظة ما من تاريخه. وبشكل يصعب استبداله. وثانيهما هو خدمة مصالح الطرفين في مجالات ومساحات خارج الملفات الثنائية بل وإقليم الشرق الأوسط ككل. لذا، فإنه حتى في أوقات تأزم هذه العلاقات، فقد حافظت الإرادة السياسية لكلا الطرفين على استمراريتها. إلا أن عدداً من التغيرات التي استجدت خلال العقد الأخير تضع العلاقة في لحظة سياسية واستراتيجية واقتصادية تجعل من المهم التفكير فيما إذا كانا هذين العاملين ما يزالا قائمين.

13 نيسان 2020 سايمون هندرسون

هل ينجح اتفاق "أوبك"؟ وكم سيدوم هذا النجاح إذا تحقَّق؟

"أحسنتِ يا أوبك!" هي جملةٌ ربما تُسبّب استياء الكثيرين، وخاصة أولئك الذين لديهم ذكريات من السبعينيات والثمانينيات عندما بدا أن كارتيل النفط يضغط على الدول الغربية في كثير من الأحيان لكي يتسنّى لشيوخ العرب التنعّم والاحتفال. وبعد مرور ثلاثين عاماً، أحدثت منظمة "أوبك" صدمةً إضافية في اقتصادات الدول الغربية التي أضعفها الفيروس، وذلك عندما أغرقت السوق بالنفط المنخفض السعر، وربما تكون قد تصرّفت بشكل مسؤول من خلال موافقتها على العمل لإرساء الاستقرار في السوق.

ويُعد النفط منخفض السعر مناسباً لمعظمنا، على الرغم من أنه بقدرٍ أقل عندما نكون عالقين في منازلنا بدلاً من قيادة سياراتنا للذهاب إلى العمل أو الخروج لقضاء وقت ممتع في عطلة نهاية الأسبوع. ولكن هذا الانخفاض لا يعتبر مناسباً حين يبلغ درجةً تقوّض قطاع النفط الأمريكي، وعلى وجه الخصوص إنتاج الزيت الحجري الذي منح الولايات المتحدة فعلياً استقلاليةً في الطاقة على مدى السنوات الأخيرة.

بعد أربعة أيام من المفاوضات، تم أخيراً التوصل إلى اتفاق من خلال عقد مؤتمر عن بُعد يوم الأحد بين روسيا والمملكة العربية السعودية، لتنتهي بذلك حرب أسعار النفط التي كانت قد بدأتها الدولتان قبل شهر. وكان إنتاج الزيت الحجري في الولايات المتحدة أحد الأهداف التي طمحتا إليها، إذ اعتبرتا أن هذا الإنتاج يستغل مساعيهما في "أوبك بلس" ("أوبك +") (كارتل "أوبك" بقيادة السعودية بالإضافة إلى روسيا والعديد من المصدّرين الآخرين من خارج "أوبك") للحفاظ على استقرار الأسعار في سوق متداعية.