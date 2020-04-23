أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، استعداد طهران للتعاون في إطار أي مبادرة تجعل إدارة الأزمة بالمنطقة بيد دولها وأوضح روحاني أن السلام والاستقرار والهدوء في مضيق هرمز على مر التاريخ إنما حصل في ظل العلاقات الطيبة بين البلدين.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار الجهاز في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض، وذكر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إطلاق القمر الصناعي العسكري إلى الفضاء سيطور قدرات إيران الدفاعية، وسيمكنها من يوسع نطاق معلوماتها الاستخباراتية الاستراتيجية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.

صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي ديفيد نوركويست بأن الرئيس دونالد ترامب أطلق تحذيرا هاما للإيرانيين، مؤكدا أن جميع السفن الأمريكية تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها. فيما اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن إن رسالة ترامب إلى إيران كانت "واضحة تماما".

قال الناطق باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكرجي، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على إنقاذ جنودها من كورونا، رداً على تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية التي تتحرش بسفن أميركية.

أجرى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيروسيموف، محادثات هاتفية مع قائد القوات المسلحة المشتركة للناتو، الجنرال تود وولترز، وناقشا "قضايا تثير اهتماماً مشتركاً" للجانبين، دون كشف أي تفاصيل حول المحادثات.

أكد الكرملين أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تعمل على صياغة وثيقة تطويراً لمبادرة من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون تهدف لدعم "هدنة عالمية" في ظل جائحة فيروس كورونا.

طالبت فرنسا وإسبانيا، الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وبحسب بيان للإليزيه، فقد طلبت فرنسا مساعدة مالية بما لا يقل عن 1000 مليار يورو، في حين تطالب إسبانيا بـ 1500 مليار يورو، وأن تلك الأموال يجب أن تكون ممولة من قروض طويلة الأجل، آملا في أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الصيف.

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن هناك "فجوة كبيرة وانقساماً" بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان يتعين تقديم أي مساعدات مالية جراء تداعيات فيروس كورونا.