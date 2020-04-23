النهار/ معن البرازي

رأت أن الاقتصادي اللبناني يجد تناقضات بين القطاع العام وكارتيل المصارف، فجمعية المصارف تريد إعادة التوازن المالي واستكمال الدولة مسار سداد الديون والفوائد بينما تريد الحكومة تدخل صندوق النقد الدولي لإنعاش منظومة الحكم، لكن لم يقدم أي من هذين الطرفين خطة تحاكي مصالح المواطن اللبناني في بناء نظام اقتصادي بديل يتمتع بمقومات العدالة والإنتاجية.

اللواء/ حسين زلغوط

وصف الجلسة العامة التي انعقدت لليوم الثاني في قصر الأونيسكو باختلاط الحابل التشريعي بالنابل السياسي حيث تبادل بعض الأطراف المسؤولة وأضفى أجواء مكهربة، مشيراً أنه تم إقرار بعض القوانين أبرزها مشروع تعليق المهل القانونية والقضائية العقدية واقتراح قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية، واقتراح رامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف الذي نال موافقة رئيس الحكومة.

نداء الوطن/طوني أبي نجم

رأى أنه ما ينتظرنا في المرحلة ما بعد الكورونا هو إعادة انطلاق ثورة لا تشبه ثورة 17 تشرين بل ستشبه ثورة جوع شاملة بفعل الانهيار المالي والاقتصادي وبفعل امتناع السلطة السياسية عن اتخاذ ولو إجراء إصلاحي واحد بل تمادت في رفض الإصلاح إلى حد عرقلة التشكيلات القضائية لتمنع أي محاسبة.

نداء الوطن/ بسام أبو زيد

اعتبر أن في دولة القانون والمؤسسات يجيب ألا يكون أحد فوق المحاسبة والملاحقة أمام القضاء والمطلوب حالياً هو عدم التحايل على المحاسبة وتحقيق قيود الحصانة عن كل المسؤولين الحاليين والسابقين وملاحقة من يشتبه بتورطه في الفساد وسرقة المال العام وهدده مضيفاً أن هذه الخطوة تطبق فقط بوجود سلطة قضائية مستقلة بشكل تام من دون تدخل لأي سلطة سياسية باعتبارها العامل الأول في تعطيل القضاء وفساده.