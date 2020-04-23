الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد أطلقت ومنظمة الصحة واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة شراكة لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة حول الفيروس

أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، عن إطلاق خطة شراكة بين وزارة الإعلام ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد في لبنان وإنشاء منصة تابعة للوزارة للتأكد من صحة المعلومات وتهدف إلى مد وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالمعلومات العلمية والحقائق حول الفيروس. شارك في المؤتمر كل من: ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شانقيطي، ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلين مورود.

وكالة أنباء رويترز

المفوضية الأوروبية تقدم لتونس 600 مليون يورو لمساعدتها في أزمة كورونا

قالت المفوضية الأوروبية إنها عرضت مساعدة مالية على تونس قدرها 600 مليون يورو للإسهام في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وقالت المفوضية بموقعها الإلكتروني إن هذه الأموال جزء من حزمة مساعدة أكبر قدرها ثلاثة مليارات يورو مقدمة لعشر دول غير أوروبية في محيط القارة الأوروبية وستوزع على مدى 12 شهراً في شكل قروض بشروط ميسرة.

وكالة فرنس برس

منظمة الصحة العالمية تتوقع استمرار فيروس كورونا "لفترة طويلة"

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس من أن التخلص من وباء (كوفيد-19) في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل، لا سيما وأن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له. وأكد المدير العام في مؤتمر صحافي من مقر المنظمة الأممية في جنيف "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد لقاء عدن... هل أنهت الحكومة اليمنية خلافاتها مع الانتقالي وتجاوزت اتفاق الرياض.

عاد الحديث عن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نهاية عام 2019 بعد أحداث عدن الدامية في آب الماضي برعاية السعودية، حيث انتهت المدة الزمنية المحددة لتنفيذ بنود الاتفاق دون التوصل لأي حلول، الأمر الذي زاد من التوتر والفوضى وغياب كل مظاهر الدولة وباتت الأوضاع مرشحة للانفجار مجدداً... فهل يتم تنفيذ الاتفاق هذه المرة أم تتجه الأمور لمزيد من التصعيد؟