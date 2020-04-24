نداء الوطن 21/4/2020

ديوكوفيتش ونادال وفيديرير لمساعدة اللاعبين الأكثر تضرراً

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي لكرة المضرب، أنه بحث مع غريميه الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيديرير، في سبل مساعدة اللاعبين الذين يعانون نتيجة الشلل الذي أصاب اللعبة بعد تفشي وباء فيروس كورونا. وقال ديوكوفيتش: تحدث مع فيديرير ونادال لجهة كيف يمكننا أن نساهم ونساعد اللاعبين الذين يحتلون مراكز متأخرة في التصنيف، ومن الواضح انهم الاكثر تضرراً. أضاف: غالبية اللاعبين لا يتلقون أيدعم من اتحاداتهم الوطنية، وليس لديهم رعاة، وهم متروكون لوحدهم بطريقة أو بأخرى.

أكد الاسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، ان نجم وسط ريال مدريد الاسباني إدين هازار يتعافى جيداً من العملية الجراحية التي خضع لها في كاحله، مشيراً الى انه سيعود أقوى الى الملاعب. وقال مارتينيز ، الذي قاد بلجيكا الى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، أعرف انه يتعافى جيداً ولم يعد بعيداً من الركض مجدداً ولا وجود لأي تعقيدات.

البطولات الأوروبية الخمس الكبرى تضع خططها لاستئناف دورياتها

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، أن البطولات المحلية في جميع انحاء القارة جاهزة لإستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، في محاولة للحد من الاضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

تسبب كوفيد19 بتعليق مختلف منافسات الرياضة العالم، من دون أن يستثني ذلك الغالبية العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات التي علقت الى أجل غير مسمى. كما اضطر يويفا الى تأجيل موعد نهائيات كأس اوروبا 2020 الى صيف العام المقبل.

الجمهورية 23/4/2020

قرار استئناف ال"ليغا"تحدده وزارة الصحة

أكّد وزير الثقافة والرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريغز أوريبيس، أنّ قرار معاودة النشاطات الرياضية، ولا سيما منافسات دوري كرة القدم المتوقّفة منذ أكثر من شهر بسبب فيروس كورونا، سيعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الصحة. وكشف أوريبيس في تصريحات لإذاعة "كوبي" المحليّة، "الأمر يتعلّق بوزارة الصحة التي ستحدّد الطريق الذي يجب سلوكه". وتأمل أندية ال"ليغا" في التمكّن من معاودة التدريبات اعتباراً من الرابع من أيار مع بدء تخفيف القيودة المفروضة للحد من تفشّي وباء " كوفيد 19-".

عوارض "كورونا" إجتاحت إنتر

كشف مهاجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو، أنّ 23 لاعباً في صفوف فريقه إنتر ميلان الإيطالي عانوا في كانون الثاني الماضي من عوارض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون أن يجزم إصابتهم بوباء "كوفيد 19-".

أونيل يغادر إيرلندا الشمالية من أجل ستوك

أعلن مايكل أونيل، أمس، تنحّيه عن مهمّته كمدرّب للمنتخب الإيرلندي الشمالي والتركيز على منصبه مع نادي ستوك سيتي، المشارك في الدرجة الإنكليزيّة الأولى، بعد تأجيل تصفيات كأس أوروبا 2020.