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ماذا يريد اللبنانيون وماذا تعمل المراجع؟.

اللبنانيون يريدون الحماية من الكورونا والمراجع تتخذ إجراءات/ وأعداد المصابين حتى الآن مقبولة..

اللبنانيون يريدون حماية عملتهم الوطنية التي خسرت نصف قيمتها حتى الآن والمراجع عاكفة على خطة مالية يؤمل ان تنهي مسلسل الاسعار الخمسة للدولار وغدا جلسة لمجلس الوزراء في هذا الاطار..

المنار

الحكومة التي تقف على ابواب جلسة مهمة ستتبعها مواقف جريئة وحاسمة كما وعدت، استقبل رئيسها الوزير السابق علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري وتم التداول في جلسة مجلس النواب بالأمس والقوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تم تأجيلها.

nbn

اقليمياً لم يمر التأجيج الاميركي للتوتر في الخليج من دون رد ايراني، حيث حذر قائد الحرس في الجمهورية الاسلامية الايرانية الولايات المتحدة الاميركية، متوعداً برد مباشر وقاطع على أي تهديد لأمن بلاده ومصالحها القومية في مياه الخليج.

mtv

بين الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس وجلسة مجلس الوزراء حراك في الشارع، وهو على الأرجح حراك يسبق العاصفة السياسية- المالية. وفي المعلومات ان جلسة في بعبدا ستكون حامية، لأن فريقاً سياسياً يدفع باتجاه اتخاذ تدابير معينة ضد مصرف لبنان وجمعية المصارف، انطلاقاً من رغبته في تحميل مصرف لبنان والمصارف مسؤولية تردي الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.

NTV

اخترق الدولار تعبئة كورونا وطار محلقاً إلى أعلى ما في خيله مستدرجا وراءه ثورة طرقت أبواب المصرف المركزي وفروعه في المناطق بعدما بلغ الجنرال الأخضر عتبة أربعة آلاف ليرة عداً ونقداً وصار قائداً ممنوعاً من الصرف وعلى القيادة السياسية أكمل المايسترو دروس التعليم عن بعد.

OTV

صدق او لا تصدق: عشية الكلمة المرتقبة لرئيس الحكومة في هذا الاطار، سعر صرف الدولار يلامس الاربعة آلاف ليرة، في وقت شهد عدد كبير من مراكز التحويلات المالية تهافتا وازدحاما خانقا من قبل مواطنين يريدون قبض حوالاتهم بالدولار الأميركي من الخارج، قبل يوم واحد من بدء تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان بشأن قبض الحوالات من الخارج بالليرة اللبنانية على سعر الصرف لدى الصرافين.

LBC

اليوم أول أيام رمضان المبارك، اعاده الله على اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالخير والأمان ...يأتي رمضان هذه السنة في ظروف صحية عالمية غير مسبوقة تفرض التباعد الإجتماعي، يضاف إلى هذه الظروف في لبنان وضع اقتصادي ومالي ومعيشي غير مسبوق أيضاً.

الميادين

أعلن ​وزير الصحة​ السوري ​نزار يازجي​ أن "عدد المصابين بوباء ​كورونا​ في ​سوريا​ ارتفع إلى 42 إصابة شفي منها 6 ​حالات​ وتوفي 3"، مشيراً إلى أن "جميع الإصابات تتركز في دمشق وريفها"، نافياً وجود أي إصابات في المحافظات السورية الأخرى، لكنه أشار إلى احتمال وجود إصابات لم يجر تشخيصها بعد.

الجزيرة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المسبّب لمرض (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة إلى 2399"، لافتاً إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاماً، كان يتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركّزة منذ 28 يوماً، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14".

العربية

أعلنت لجان تحري هلال رمضان في ​السعودية​ أن الجمعة هو أول أيام ​شهر رمضان​. وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك. وأصدرت المحكمة العليا قراراً بإثبات شهادة لجان التحري، معلنة أن اليوم هو بداية الشهر الفضيل.