لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ أن "​القضية الأرمنية​ التي تلاقي المزيد من التعاطف والتفهم في ​العالم​، ستبقى دائماً شعلة لا تنطفئ، بما تختزن من عبرٍ نستنير بها وندعو كلّ سلطةٍ إلى التعلّم من دروسها، كي لا تذهب تضحيات الشهداء سدى، وبخاصةٍ أنّهم سقطوا نساء وأطفالاً وشيباً وشباباً شهداء الإيمان والحرية والحق بالحياة​ الكريمة".

صوت لبنان

أكّد النائب ​الياس حنكش​، أنّ "​عودة اللبنانيين​ في الخارج تشكّل ضغطًا كبيرًا وأزمةً ستصبح كارثةً".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "طلّاب ​أوكرانيا​ و​بولندا​، العاملين في إربيل، المقيمين في ​إفريقيا، الموجودين في ​أوروبا​. كثر منهم وضعهم دقيق وعلى الدولة أن تأخذ قرارات مناسبة مهما كلّفت. "يلّي منكم قادرين تأمنولن طيارات، خلي ​المصارف​ تسهّلن الحوالات ليقدروا يعيشوا".

radio orient

تقدّمت النائب ​بهية الحريري​، من اللبنانيّين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بحلول ​شهر رمضان​ المبارك.

وتوجّهت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، بالدعاء إلى الله، أن "تعمّ بركة الشهر الفضيل لبنان وشعبه على الصعد كافّة ولا سيما الصحيّة والمعيشيّة، وأن تحمل أيامه ولياليه المباركة لبلدنا بداية الخروج والتعافي من الوباء ومن كلّ الأزمات الّتي عصفت وتعصف به".

اذاعة النور

أشار النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن "الموضوع لا يتعلق بالتعاطي مع الحكومة بأسلوب جديد، هذه حقيقة وواقع نعيشه يتعلق بالأمن الاجتماعي للناس والتفلت الذي عشناه خلال الساعات الـ48 الماضية وارتفاع الدولار من دون حسيب ورقيب"، لافتاً إلى أن "هناك مسؤولية على الحكومة بالدرجة الأولى التي نحن شركاء فيها، وشراكتنا لا تعني أن لا نكون واضحين بمواقفنا".

صوت المدى

أكد النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "الجدية تكون بالعمل التشريعي المنظّم لذلك سنتابع الاسبوع المقبل درس واقرار ​منظومة​ قوانين مكافحة ​الفاسد​ واسقاط الحصانات وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في اللجنة الفرعية التي ارأسها"، معتبراً أن "​لبنان​ لا يحتمل عملية الدربكة والمزايدة والشعبوية بل يتطلب عملاً جدياً وزارياً وتشريعياً بناء لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية".