أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء استمرار القتال بين طرفي النزاع الليبي وشددت على أهمية تعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت ممكن بغية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة الوضع. مشيرة إلى أن أطراف النزاع لا تلتزم بوقف القتال.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أنه وجه أوامر للقوات البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن أيران أو سفنها في الخليج، و"سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا في مياه الخليج".

دانت فرنسا إطلاق إيران أول قمر اصطناعي عسكري لها، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231، وتعكس التقدم الذي أحرزته طهران في برنامجها للصواريخ البالستية.

أعلنت إيران عن خطتها لإطلاق قمر اصطناعي عسكري ثان إلى المدار، وذلك بعد إطلاقها القمر الاصطناعي العسكري الأول في تاريخها "نور"، وقال قائد الوحدة الفضائية في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري علي جعفر آبادي، إن "قمر "نور 2" على الطريق وخطوتنا التالية إيصاله إلى مداره حول الأرض".

دعا زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض، ماتيو سالفيني، إلى إعادة النظر في عضوية بلاده بالاتحاد الاوروبي، وذلك قبيل ساعات من انطلاق القمة الأوروبية الافتراضية، وقال إنه حان الوقت من أجل إعادة التفكير في القواعد الأوروبية وفي الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن "إيطاليا قدمت، منذ عام 1980، 140 مليار يورو لأوروبا، ولكن عندما نحتاج إلى المال، فإنه لا يوجد".

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن كبار مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أنشطة غير عادية في كوريا الشمالية، فيما يتعلق بالتكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأوضح إن الأعمال تسير كما هو معتاد في الشمال، بينما يقيم كيم حالياً في "منطقة محلية" وليس في بيونغ يانغ. فيما لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إلى صحة كيم أو إلى مكانه.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما من شأنه أن يجعل إجراءات ترحيل المهاجرين المتورطين بجرائم جنائية، أكثر سهولة بالنسبة إلى السلطات الفدرالية.