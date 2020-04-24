استنكرت جامعة الدول العربیة، قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي، في مدینة الخلیل بالضفة الغربیة.

حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن من السعودية. وقالت في بيان صدر عنها: "أقدمت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض، وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".

انتهت أمس، هدنة أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، من دون أن تفضي إلى هدنة دائمة، الأمر الذي يثير مخاوف من استمرار الحرب في البلاد وإضعاف قدرتها الواهية بالفعل على مكافحة فيروس كورونا.

كشف مصدر سياسي عراقي عن قرب دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ومن المتوقع أن تكون الجلسة منتصف الأسبوع المقبل".

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بحث فيه آخر مستجدات مكافحة جائحة كورونا، وأزمة سد النهضة.

طرح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية وتتضمن الخطة أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة كل على حدة اختيار من يمثله بالمجلس الرئاسي بالتوافق، أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن "المجلس الرئاسي يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل الحكومة، ويتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء".