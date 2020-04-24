النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادر سياسية مطلعة أن جلسة قصر الأونيسكو التشريعية أكدت عناوين بالجملة يستدل منها الكثير ولاسيما على خط عدم قدرة الحكومة على تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات أو وضع خطط إقتصادية ومالية وأضاف أن الحكومة قد تكون دخلت في مرحلة تصفية الحسابات السياسية كوكيل عن الأصيل وبات البلد أمام أكثر من سيناريو فإما ذهابها إلى التصعيد غير المسبوق وإما الإستقالة.

الأخبار/ ماجد جابر

إعتبر أنه يجب أخذ رأي الطلاب لناحية مدى إستعدادهم لخوض الإمتحانات الرسمية وآلية إستكمال العام الدراسي ويجب أيضاً منح التلامذة حق الممارسة الديمقراطية والتربية المواطنية مضيفاً أن الطلاب يعانون بما فيه الكفاية من ضغوط التعليم عن بعد وضعف الإمكانات المتوافرة لديهم فبدل وضع السيناريوات المتشعبة أمام ضبابية ممزوجة بين إمكانية التطبيق واستحالته يجب اتخاذ قرار جمع المعلومات اللاذمة ووضع البدائل والحلول المنطقية.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن الجلسة التشريعية كانت حافزاً مباشراً لإعادة تحرك الإنتفاضة الشعبية بعد إعتقاد المتابعين أن الطريقة التي ظهر فيها التنصل من المشاريع المطروحة ولاسيما رفع السرية المصرفية عن ذوي السلطة وإمكان محاسبتهم، اثبتت للشارع أن لا مجال لتغيير هذه التركيبة معتبراً أن المخاوف الوبائية تبقى الأساسي لتباطؤ هذا الحراك.

اللواء/ أحمد الزعبي

قال أن الظلم المتلاحق، والفساد المتعاظم، وغياب الحريات والسرقات الفاجرة لحقوق الإنسان ومنها حصر دور الدولة بتوزيع إعاشات على مجتمع بات غالبيته تحت خط الفقر لا يقل خطورة في دلالاته على إحتقار متمادي لقيمة الإنسان وحقوقه، مضيفاً أنه ما بعد الإعاشات إلا المجاعة والفوضى إن لم يخرج الناس في ثورة كاملة تعيد تصويب البوصلة وتصحح المشهد.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

إعتبرت أن مسؤولية القضاء تكبر وتتسع دائرة السؤال عن دوره، بعد وصول اللبنانيون إلى نفق مسدود في ظل كل ما يحيط بهم من وقائع مالية ونقدية وإقتصادية ويفترض أن نشهد خلال هذه المرحلة محاكم شعبية تنصب في الساحات لسارقي وناهبي المال العام.