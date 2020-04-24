The New York Times

طلقات تحذيرية: إسرائيل تنقذ مقاتلي حزب الله لتفادي الحرب

يبدو أن إسرائيل تعمدت تحذير عناصر حزب الله في سوريا قبل استهداف موكبهم تجنبًا لقتلهم، وإشعال فتيل حرب مدمرة في لبنان.

إن الأحداث الأمنية الأخيرة في سوريا وعلى الحدود مع إسرائيل، كشفت عن تحول في قواعد الاشتباك "غير الرسمية" بين الطرفين، واتباع استراتيجية مواجهة دون التسبب بإشعال فتيل حرب قد تكون كارثية في هذه المرحلة.

كما أن عناصر حزب الله في سوريا تلقوا مكالمات هاتفية مفاجئة من مسؤولين إسرائيليين لتحذيرهم بضرورة إخلاء مواقعهم قبل أن يتم استهدافهم في 14 أبريل الجاري.

أما الصاروخ الأول الذي استهدف سيارة تقل عناصر من الحزب على الجانب السوري من الحدود مع لبنان، فهو أخطأ هدفه عمدًا، إذ كان بمثابة طلقة تحذيرية تهدف إلى إجبار العناصر على الفرار قبل تدمير السيارة التي تحمل معداتهم.

ووثق شريط مصور خروج ثلاثة عناصر من حزب الله من سيارة "جيب شيروكي" قبل الاستهداف الإسرائيلي، وبعدها بدا أن عناصر الحزب يدركون أن لديهم المزيد من الوقت، حيث عادوا لسحب معداتهم، وابتعدوا عن المكان قبل أن يدمر صاروخ ثان سيارتهم.

فيبدو أن "سياسة التحذيرات التي اتبعتها إسرائيل قبل الضربة"، تعكس المخاوف الإسرائيلية من رد فعل حزب الله الذي قد يلجأ لترسانته الصاروخية.

Ynet NEWS

منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة لتقاسم أدوية فيروس كورونا والاختبارات الخاصة به

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها ستعلن عن "تعاون كبير" اليوم الجمعة، لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية من فيروس كورونا وتشخيصه وعلاجه.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف في بيان مقتضب إن "المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

روسيا اليوم

الخارجية الروسية: واشنطن تخفي حقيقة تفشي كورونا الكبير بصفوف قواتها في سوريا

صرحت الخارجية الروسية بأن واشنطن تخفي حقيقة تفشي كورونا بين القوات الأمريكية في سوريا، محذرة من تحول الوضع الوبائي في شمال شرق سوريا إلى كارثة لا تطاق تضاف إلى معاناة الناس هناك.

وقالت المتحدثت باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس: "هناك تقارير تفيد بانتشار عدوى فيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية في سوريا بوتائر عالية تنمّ عن انفجار في حصيلة الإصابات، في حقيقة يتم التكتم عليها".

وشددت زاخاروفا على أن القوات الأمريكية تتواجد على الأراضي السورية بصورة غير شرعية، مضيفة: "تتحمل واشنطن كامل المسؤولية عن سلامة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها في شرق الفرات وفي جنوب البلاد بمنطقة التنف حيث مخيم الركبان للنازحين".

ولفتت إلى التقارير الصادرة عن الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا حول تسلمها مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة، وقالت: "تلك المساعدات غريبة، ويشار إلى أن الأمريكيين لم ينقلوا للأكراد معدات طبية للتعقيم فحسب، بل وسائل لقمع تمرد السجناء، وهو ما يصعب تصنيفه ضمن المساعدات الإنسانية".

وحذرت زاخاروفا من خطورة انتشار الفيروس خارج السجون ومخيمات اللاجئين الواقعة في شمال شرق سوريا، حيث يمكن أن يتحول الوضع إلى "كارثة حقيقية ستجعل الحياة الصعبة أصلًا هناك، لا تطاق".