وكالة الأناضول

تركيا قلقة من محاولات إضفاء الشرعية على "ي ب ك"

أعربت تركيا عن قلقلها من الأنشطة الإرهابية المستمرة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جراء عدم إبعاده عن كامل الحدود التركية مع سوريا، ومحاولات إضفاء الشرعية عليه. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، على خلفية انعقاد الاجتماع السابع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار "أستانة" المتعلق بسوريا. وضم الاجتماع المذكور وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر تقنية الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة). ولفت البيان إلى أنه جرى التأكيد على الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكالة أنباء رويترز

فرنسا تندد بإطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس نددت بإطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً مشيرة إلى أن الإجراء يتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي. وذكر بيان للوزارة أن فرنسا دعت إيران أيضاً إلى وقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية. وأضاف البيان "برنامج (الصواريخ) الباليستية الإيرانية مصدر تهديد رئيسي للأمن الإقليمي والدولي. إنه يساهم في زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الخارجية تستدعي الراعي لمصالح أمريكا في إيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية، عن استدعاء السفير السويسري لدى طهران كراعي للمصالح الأمريكية إلى وزارة الخارجية،

وقال عباس موسوي رداً على الأعمال الأمريكية في الخليج الفارسي: تم استدعاء السفير السويسري في طهران كراعي لمصالح أمريكا إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه تهديدات القوات الامريكية بمافيها التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الأمريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج الفارسي والساحل الإيراني.