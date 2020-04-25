TL

اللبنانيون مجددا في المنازل لأسبوعين إضافيين، لكن حربا كلامية مالية قد تدفعهم إلى ترك المنازل والنزول إلى الشوارع بعدما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية غير المستوردة ثلاثة أضعاف مما كانت عليه، وكذلك سعر الدولار الذي قارب أربعة ألاف ليرة.

المنار

كورونا وعملا بتوصيات المجلس الاعلى للدفاع كان قرار الحكومة تمديد التعبئة العامة اسبوعين اضافيّين حتى العاشر من أيار المقبل، مع درس اقتراح المجلس الأعلى لإنهاء التعبئة العامة على خمس مراحل تبدأ من السابع والعشرين من نيسان وتنتهي في الثامن من حزيران.

nbn

مجلس الوزراء أقر آلية إستعادة الأموال المنهوبة بعد تعديلات شكلية عليها، قبل أن يطل رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجه خلالها أسئلة إلى حاكم مصرف لبنان، متحدثا عن فجوات في البنك المركزي وعن خسائر متسارعة فيه ونضوب السيولة في المصارف، ولاحظ أنّ هناك غموضا مريبا في أداء الحاكم رياض سلامة داعيا اياه كي يخرج لمخاطبة اللبنانيين واعلان الحقائق وأسباب ما يحصل.

mtv

رغم كل الهموم المالية والصحية والاقتصادية، يسعى بعض أهل السلطة ممن فشلوا في المحاسبة وفي محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وامتنعوا حتى الساعة عن إيجاد العلاجات الفعالة للمشاكل القاتلة التي تكاد تودي بالدولة، يسعى هؤلاء إلى الانتقام انتقائيا من حارس بيت المال وضابط إيقاعه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة .



NTV

على ارتفاع أربعة آلاف عن سطح ليرة بالأرض.. هز رئيس الحكومة حسان دياب جذوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أول اتهام من نوعه على مر ثلاثين عاما، معلنا وضع المصرف المركزي في حجر التدقيق المالي بعد تكليف شركة دولية حيادية تحقق في الأداء، وفي خروج خمسة مليارات وسبعمئة مليون دولار من المصارف اللبنانية بين شهري كانون الثاني وشباط.

OTV

سعر صرف الدولار يحلق نحو مجهول يبدو ان بعض القوى السياسية وغير السياسية مصرّة على دفع البلاد إليه، لغايات لم تعد خافية على أحد. خلاصة تُستَكشَف من كلمة رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، موجّها رسالة واضحة إلى "أولئك الذين يعتقدون أنّنا سنتفرّج على نصب الكمائن والإنقلاب عبر سلب الناس أموالهم مرة ثانية عبر سعر الدولار".

LBC

ان رئيس الحكومة حسان دياب، وفي أعنف حملة على حاكم مصرف لبنان، اتّهمه بالغموض المريب، وخاطبه: ليخرج وليعلن للبنانيين الحقائق.. وحدد دياب بالأرقام الأموال التي تم تحويلها، كاشفا عن تكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان .

الميادين

لفت وزير الصحة في ​الإكوادور​ خوان كارلوس زيفالوس، إلى أنّ "إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد يزيد عن العدد السابق تأكيده"، في الوقت الّذي أضافت فيه السلطات 11 ألف إصابة جديدة بعد تأخّر الاختبارات.

الجزيرة

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنّ رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ الّذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقّي العلاج من الإصابة بوباء "​كوفيد 19​"، هو "في حالة جيّدة جدًّا ويتعافى".

العربية

حث ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ نظيره المصري ​سامح شكري​ على الحفاظ على سلامة الأمريكيين المحتجزين في مصر من ​فيروس كورونا​.