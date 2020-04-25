لبنان الحر

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له من ​وزارة الدفاع​ في ​اليرزة​ بعد جولة لقاءات، إلى أنّه "عندما تحضر تعابير الشرف التضحية والوفاء يصبح لها معنى أعمق فوق أكتافكم أنّه الإيمان بالوطن الذي تحلمون به، كل لحظة أمضيتها هنا ستبقى شمعة تضيء عتمة الليل الذي يخيم على ​لبنان​ واتلمّس بنوره طريق مسير ​الدولة​".

صوت لبنان

أكّد وزير الصناعة عماد حب الله، أنّ "الصناعة و​الزراعة​ و​السياحة​ أساس نهوض البلد في الفترة المقبلة، وعلى ​لبنان​ الاعتماد على نفسه".

ولفت في كلمة له من ​مجلس النواب​، بعد جسلة عقدتها​ لجنة الاقتصاد​ الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في مكتبة المجلس، للاستماع إلى خطة ​وزارة الصناعة​ للمرحلة المقبلة، إلى "أنّنا مصرّون كحكومة على تحويل اقتصاد لبنان من ريعي إلى إنتاجي". وركّز على "أنّنا مصرّون أيضًا على الاعتماد على خبرات ​الشعب اللبناني​ والصناعيّين".

radio orient

أكّد المكتب الإعلامي لرئيس "جمعية المصارف" سليم صفير، أنّ "جمعية المصارف ملزمة وبحسب القانون بتطبيق تعاميم "مصرف لبنان"، وهي تنسّق بشكل وثيق مع المصرف وتحديدًا ما يتعلّق بمصالح المودعين.

اذاعة النور

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ميشال موسى​ ​ إلى أن "​الإبادة الأرمنية​ كما كلّ الإبادات في التاريخ البشري أمر مدان ووصمة سوداء على ضمير الامم". وشدّد موسى على أنّ "مطلوب الاعتراف بالمسؤولية وطلب الصفح والاتعاظ. فحياة الناس والمجموعات ليست للمآرب والمكاسب السياسية".

صوت المدى

إلتقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ في دارته في ​اللقلوق​، ​السفيرة الأميركية​ في بيروت دروثي شيا، ترافقها المستشارة السياسية Minta Brodzinski. ‏دام الاجتماع لساعة ونصف الساعة، وشارك فيه النائب ​نقولا الصحناوي​.