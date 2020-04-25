الشرق/ تيريز القسيس صعب

قالت بأن الوضع المصرفي والمالي حط بنداً رئيسياً على طاولة مجلس الوزراء أمس، وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نجم الجلسة، ومحور نقاشاتها، وأن الرئيس عون أكد في كلمته أنه لا يمكن تحميلنا والحكومة ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما، فهذه الحكومة عملت منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحّة، وحققت خلال 70 يوما تقريبا ما لم تحققه الحكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضافت أن المجلس أقر الخطة التي رفعها مجلس الدفاع الأعلى حول التمديد للتعبئة العامة من 27 الجاري حتى العاشر من أيار المقبل، على أن يرافق ذلك اعتماد خطة وعلى مراحل لفتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة.

الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع الجلسة التشريعية الأخيرة في قصر الأونيسكو والتي زعزعة العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة وقال لقد خرج الرئيس بري عن صمته، وأطلق، على الرأي العام، عبر شاشة التلفزيون، عنوانين رئيسيّين: الأول يتمثل بـ "مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية التي على الحكومة أن تبادر، الآن، قبل فوات الأوان، إلى ممارسة سلطاتها، لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر الليرة"، والثاني يتمثل بدعوة الحكومة إلى أن "لا تبقى في موقع المتفرج، على ما يجري من فلتان، والادّعاء بالحرص على عدم تجويع الناس" وشبه ما حصل بالوعكة مضيفاً أنّ الرئيس بري لطالما ردد أمام زواره القول: "ما حدا يمزح معي وما حدا يلعب معي فأنا الآن اقف بكل ما أوتيت من قوة ومسؤولية، كحارس لهذه الجمهورية".

نداء الوطن/ إيفون أنور صعيبي

تناولت موضوع أسعار السلع التي ازدادت بفارق جنوني ونقلت عن مؤسسة البحوث والاستشارات بيانها حول زيادة الأسعار السنوية للسلع الأساسية بين آذار 2019 وآذار 2020 حيث يتبيّن أنّ أسعار اللحوم قد ارتفعت 51%، الاسماك الطازجة 32%، الزيوت النباتية 28%، السجائر المحلّيّة 56% والمستوردة 46%، الحبوب 27%، الحليب المجفف 27%، مواد التنظيف 35%، السكر 67%، الأرز 44%، الطحين 46% والملح 50 %وقالت إنه وفي الواقع، بدأت أسعار السلع الاستهلاكيّة تُحلّق قبل أزمة الدولار، لذا يجب فتح تحقيق شامل يقتضي بتبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار من دون أي تدخل من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تكلم عن الوضع الاقتصادي والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وتفشي وباء كورونا الذي أضحى بما تبقى من اقتصاد، منوهاً أن ذلك يدعو للقلق واليأس عند رؤية الشعب الذي ثار في 17 تشرين للمطالبة ببناء دولة واسترداد الأموال المنهوبة، اليوم وبعد ظهور الكورونا باتت بعض الأسر الفقيرة في المجتمع اللبناني تطمح للحصول على كرتونة إعاشة أو مساعدة تبلغ 400 ألف ليرة لا تلبي حاجاتها الأساسية. وأنهى قائلاً: مع تأزم الوضع الاقتصادي أكثر لم يعد هناك من حلّ إلا التحرّك في الشارع .ولا شكّ أن الوضع مقبل على تطورات دراماتيكية، لكن الأساس يبقى حكمة المواطنين وعدم ذهاب الأجهزة بعيداً في تلبية رغبات سياسيين يستغلون كل شيء من أجل الحفاظ على كراسيهم.

الديار/ دوللي بشعلاني

تحدّثت عن موضوع عودة المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم وقالت إنه وبالرغم من سعي الحكومة إعادتهم من دول الخارج، وفي ظلّ العمل على تنظيم المرحلة الثانية من خطة إجلاء الرعايا اللبنانيين وتوقيت الرحلات الجوية، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل في 28 نيسان الجاري وتستمرّ حتى 8 أيّار المقبل وتشمل دولاً أفريقية جديدة، فضلاً عن دول عربية وغربية لم تصل إليها الرحلات في المرحلة الأولى، يقول بعض اللبنانيين في عدد من دول الخارج، بأنّهم لا زالوا يُعانون حتى الساعة من عدم إيجاد حلول لعودتهم رغم تواصلهم مع الوزارات المعنيّة لا سيما وزارة الخارجية والمغتربين.