الوكالة الوطنية للإعلام

المجلس الاعلى للدفاع قرر رفع انهاء الى مجلس الوزراء على خمس مراحل تبدأ من 27 نيسان وتنتهي في 8 حزيران

قرّر المجلس الأعلى للدفاع في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 نيسان الحالي وتنتهي في 8 حزيران المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معينة.

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.

وكالة الأناضول

أردوغان وميركل يبحثان التعاون في مرحلة كورونا وما بعدها في اتصال هاتفي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة. وأفاد البيان، أن الجانبين ناقشا الخطوات المشتركة للبلدين في المرحلة التي تعقب انتهاء الوباء. وأشار إلى أن أردوغان وميركل تناولا أيضًا العلاقات الثنائية والتطورات على الصعيد الإقليمي.

وكالة أنباء رويترز

ترامب: أمريكا سترسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول لدعم التصدي لفيروس كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة على تويتر إنّ الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس صناعي إلى إندونيسيا والإكوادور وهندوراس والسلفادور لدعمها في مكافحة وباء فيروس كورونا. وكتب ترامب يقول إنّه أجرى اتصالاً هاتفياً مع لينين مورينو رئيس الإكوادور وقال "سنرسل إليهم أجهزة تنفس صناعي يحتاجون إليها بشدة، والتي قمنا في الآونة الأخيرة بتصنيع الكثير منها، وسنساعدهم بطرق أخرى. إنّهم يكافحون بشدّة ضد فيروس كورونا". وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد خوان أورلاندو هرنانديز رئيس هندوراس ”في طلبه الحصول على أجهزة تنفس صناعي وأدوات اختبار".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيس الجمهورية: اطلاق القمر الصناعي "نور" الى الفضاء نجاح وطني قيم

هنّأ الرئيس الإيراني حسن روحاني بالإنجاز الذي تحقق من قبل الخبراء الشباب في الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور-1" إلى الفضاء، معتبراً هذا الانجاز نجاحاً قيّماً ووطنياً.

وفي حواره مع القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، وصف الرئيس روحاني الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور1" إلى الفضاء نجاحا قيما ووطنيا، داعياً إلى إبلاغ شكره وتقديره لجميع العاملين في مجال الجو- فضاء وجميع الخبراء الفضائيين في الحرس الثوري.