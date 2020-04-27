الشرق الاوسط 21/4/2020

سوار ذكي يحدّ من لمس الوجه

أعلنت منصّة “indigo go” حديثاً، عن البدء بتطوير سوار ذكي، يهدف للحدّ من لمس الوجه وانتقال فيروس "كورونا"، خصوصاً أنّه من أكثر الطرق انتقالاً للفيروس هي لمس العيون أو الأنف والفم بالأيدي التي قد تكون حاملة للفيروس. وبالتالي عمل فريق على تطوير أداة تساهم في التنبيه لإيقاف هذه العادة التلقائية. عبر تطوير سوار “good vibes” الذكي الذي يتم ارتداؤه على اليد، والمزوّد بشارة ممغنطة من القماش الناعم توضع على قبة القميص، وذلك بعد أن وجدوا أنّ الأدوات الواقية، مثل ارتداء القفازات أو الأقنعة لمنع لمس الوجه ليست عملية ومريحة. ويعمل السوار الذكي، من خلال الاهتزاز في حال اقتربت اليد من الوجه، لتنبيه الشخص الذي يرتدي السوار، من خلال التقاط الإشارة المغناطسية، ممّا يساعد في الحد من انتشار كورونا. ويحتوي السوار الذكي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن بسعة 80 ميلي أمبير، وبوصلة رقمية مع كاشف للمجال المغناطيسي، ومعالج دقيق، ومنفذ “Micro USB”.

الشرق الأوسط 21/4/2020

الغلاف الجوي للأرض يختنق بـ17 مليون طن من الغبار

كشفت دراسة أميركية حديثة عن أن الغلاف الجوي للأرض يحتوي على 4 أضعاف من الغبار أكثر مما يعتقد العلماء مما قد يغير من نماذج المناخ الحالية. والنماذج المناخية أداة مهمة للتنبؤ بمسار أزمة المناخ، لكن هناك حاجة إلى أن تكون أرقامها دقيقة قدر الإمكان ومنها تلك المتعلقة بالحجم الحقيقي للغبار الذي يدور في الغلاف الجوي للأرض. وبمقارنة البيانات من عشرات المشاهدات التي حملتها دراسات متفرقة من جميع أنحاء العالم، وجدت دراسة جديدة نشرت في العدد الأخير من دورية ساينس أدفانسيس أن الغلاف الجوي لكوكبنا يحتوي على حوالى 17 مليون طن من الغبار الخشن وهذا يمثل أربعة أضعاف ما هو موجود في النماذج المناخية الحالية. وهذه المادة الصغيرة غير المرئية تؤدي إلى الدفيئة ولكن في ست عمليات نماذج مناخية مستخدمة على نطاق واسع يبدو أن معظم هذا الغبار الخشن مفقود.

ويمكن أن يؤدي مزيد من الغبار المتصاعد إلى الغلاف الجوي وسقوط مزيد منه في المحيط إلى تغيرات كبيرة في السحب والأمطار والمناخ.

كما تتعامل هذه الجسميات الخشنة مع الإشعاع الوارد من الشمس ويمكن أن يتسبب هذا في حدوث تغيرات في الدورة الجوية مما قد يؤدي إلى ظواهر محتملة مثل الأعاصير التي تزداد في تواترها وشدتها مع تغير المناخ.

الجمهورية 22/4/2020

نظارات تكشف عن درجات الحرارة

الحمى هي أحد الأعراض التي يتم البحث عنها لاكتشاف المصابين بكورونا وإجراء اختبارات إضافية عليهم للتأكد من ذلك. في هذا السياق قامت شركة صينية بإطلاق نظارات بإسم “T1”، تأتي مع ماسح للأشعة تحت الحمراء يمكنه الكشف عن درجات حرارة ما يصل إلى 200 شخص في وقت واحد، من مسافة تصل إلى 3 أمتار. وهذا يعني أنّه يمكن نشر مسؤولي الصحة في الميدان لإجراء فحص سريع لمعرفة من يعاني الحمى، والتي تعتبر من بين أعراض فيروس كورونا. وزوّدت هذه النظارات بمعالج من شركة كوالكوم، وجهّزت بكاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم الواقع المعزّز لتسهيل عملية التعرّف إلى الوجوه.

الجمهورية 24/4/2020

الأشعة فوق البنفسجية للقضاء على "كورونا"؟

أشعة خطيرة

تشمل أشعة الشمس ثلاثة أنواع من الأشعة فوق البنفسجية، أولها هي الأشعة فوق البنفسجية(أ)، وهي قادرة على اختراق طبقات الجلد، ويعتقد بمسؤوليتها عن 80 في المئة من شيشوخة البشرة. ثم هناك الأشعة فوق البنفسجية(ب)، التي قد تتلف الحمض النووي لخلايا البشرة وتؤدي لحروق الجلد، وقد تتسبب في سرطان الجلد.

الأشعة أكثر ضرراً

ثم هناك النوع الثالث من الأشعة البنفسجية، وهو الأشعة البنفسجية(ج)، وهذا النوع من الأشعة ذو موجات أقصر وأنشط، وقادر على إتلاف المادة الجينية(الوراثية) بفعالية – سواء في الخلايا البشرية أو في الجزيئات الفيروسية.

ورغم أنّه لم يجر أي بحث على مدى تأثير الأشعة البنفسجية(ج) على فيروس كورونا المستجد، فقد أظهرت دراسات سابقة إمكانية استخدام تلك الأشعة ضد فيروسات أخرى من نوع الفيروسات التاجية مثل سارس، إذ يضر إشعاعها بالمادة الوراثية لتلك الفيروسات، بما يحول دون قدرة الفيروس على استنساخ نفسه.

ونتيجة لذلك، يتم اللجوء للأشعة البنفسجية(ج) عالية التركيز لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وفي الصين يجري تعقيم حافلات بأكملها ليلاً، بتعريضها للإشعاع. كما جرى الاستعانة بأجهزة روبوت لتطهير أرضيات المشافي باستخدام نفس الأشعة، واستخدمت مصارف هذه الأشعة أيضاً لتطهير عملائها.