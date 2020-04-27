الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل: ما الشراسة على الحكومة والعهد إلا بسبب استشعار منظومة التغيير أحذر من أي نية لتدمير القطاع المصرفي ونطالب بالإسراع في إقرار خطة الحكومة

تناول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة مباشرة على شاشات التلفزة، التطورات السياسية والمالية، وموقف "التيار" منها، وتمنى "للمسلمين في لبنان والعالم بداية شهر رمضاني كريم يتم عليهم بالخير، وينتهي حاملاً معه السلام والاستقرار للبنان، مع الأمل بالحد من وباء كورونا والشفاء للمصابين والصحة للجميع". وقال: "اليوم هو 26 نيسان 2020، ذكرى خروج القوات السورية من لبنان من 15 سنة. نتذكر هذا اليوم طبعاً بفرح كإنجاز سيادي واستقلالي لكل اللبنانيين، ولكن أكثر ما نتذكره لأنه كان حلماً أن يحصل، لا بل كان معجزة وحصلت. نذكره ليكون أمثولة لكل المشككين والميئسين، الذي حاولوا تيئيسنا من حلم التحرير، واليوم يحاولون تيئيس اللبنانيين من إصلاح الوضع المالي. وتراهم يطبلون فرحاً لمجرد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غاز تجاري في البلوك الرقم 4، على الرغم من اكتشاف الغاز فيه ولو بكميات غير كبيرة حتى الآن، وعلى الرغم من أن المعدل العالمي للنجاح من المرة الأولى هو فقط 30%، وهو 1/11 في كثير من الحالات، وفي لبنان رفعناه بحسب الدراسات المقدمة، وعلى الرغم من وجود نقاط عدة للبحث فيها في بلوك 4، ووجود 10 بلوكات أخرى، ولكنهم يعتبرون، بما ان التيار الوطني الحر وراء إنجاز دخول لبنان في العالم النفطي، أنها خسارة للتيار وينسون أنها خسارة للبنان إن وقعت، وأن الربح لكل لبنان إن حصل، تماماً كما الكهرباء وال 24/24 إن حصلت، تماماً كما السدود يتمنون انهيارها، كأن معمل دير عمار هو لبيت أبي وسد بسري هو لبيت جدي، وأن محاربة الفساد هي باسم أمي، متناسين أن النفط والكهرباء والماء والمال العام لكل اللبنانيين".

وكالة الأناضول

طائرة إسعاف تركية تصل أنقرة حاملة مواطناً مصاباً بكورونا

وصلت طائرة إسعاف تركية إلى مطار العاصمة أنقرة، وعلى متنها المواطن "أمرالله غولوشكن" المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الطائرة توجهت إلى السويد، صباح الأحد، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة طلب مساعدة من إبنة المصاب ليلى، التي أوضحت أن مستشفيات السويد رفضت معالجة والدها.

وكالة أنباء رويترز

السعودية تخفف حظر التجول وتبقي الحظر الكامل في مكة لاحتواء كورونا

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة خففت حظر التجول في أنحاء البلاد يوم الأحد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها للحد من تفشي فيروس كورونا. كما أبرمت السعودية اتفاقا مع الصين لإجراء تسعة ملايين اختبار للكشف عن الفيروس. وسجلت السعودية حتى الآن 17522 حالة إصابة بفيروس كورونا و139 حالة وفاة. وهذه هي أعلى حصيلة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت معاً ما يقرب من 46 ألف إصابة و258 حالة وفاة. وخارج مكة والمناطق المعزولة الأخرى، سيتم تخفيف حظر التجول ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء حتى 13 مايو أيار. وسمح الأمر الملكي أيضاً بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو أيار. وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. وأصدرت السلطات في الرياض شروطاً عامة إضافية منها عدم استخدام الأوراق النقدية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف وغوتيريش يؤكدان على إغاثة الشعب اليمني

أكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ضرورة فتح وتأمين الحدود والموانئ اليمنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني ولاسيما في ظل الظروف الراهنة حيث انتشار وباء كورونا العالمي. وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أعرب في اتصاله الهاتفي اليوم الأحد مع ظريف، عن تقديره لجهود الجمهورية الإسلامية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي في اليمن. وأكد الجانبان الإيراني والأممي خلال الاتصال اليوم الذي هو الثالث من نوعه خلال الأسبوعين الماضيين، أكدا على ضرورة فتح وتأمين الحدود والموانئ اليمنية لإرسال المساعدات الإنسانية الى الشعب اليمني ولاسيما في ظل الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا. وخلال محادثاته الهاتفية السابقة، في 12 نيسان /إبريل الحالي مع وزير الخارجية الإيراني، قدم غوتيريش تقريراً حول الإجراءات والجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على وقف النار في اليمن. من جانبه، إذ أعرب ظريف عن دعمه جهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الهادفة الى وقف النار في اليمن، أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، واصفاً وقف النار بداية لانطلاق العملية السياسية وحل الأزمة اليمنية.