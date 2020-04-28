TL

الأسعار تكوي.. والدولار يشوي.. والسياسة تضرب.. والكورونا تعزل.. وماذا بعد؟ حرب مواقف سياسية تتعلق بكل شيء إلا بإنقاذ البلد والناس.. الخلافات أفقية وعامودية والخطة المالية لها ما يحبطها من خارج الحكومة كما من داخلها.. والتدقيق المالي غير وارد في ملف وثمة من يطالب بفتح كل الملفات..

المنار

ليست قوة حزب المصرف في لبنان بسلاحه الأقوى أي الدولار، بل تبين أن له من الأذرع المالية والدينية والسياسية والاقتصادية ما تقوى على خوض معركته في كل الجبهات..

nbn

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء غداً المتصلة بإقرار النصوص والصيغ النهائية حول التحقيقات في الحسابات والتحويلات المالية واستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية.

mtv

في زوق مكايل عاد النبض إلى الشارع، كذلك في بيروت والبقاع والمنية وعكار والنبطية وسواها. إنها الثورة الشاملة تبدأ من جديد، فعساها تحقق هذه المرة أهدافها بعدما بات الشعب بمعظمه إما برسم الهجرة، أو برسم الفقر والبهدلة والموت. توازياً، المنظومة الحاكمة منشغلة بوضع الإعلام تحت المجهر، بل تحت حبل المشنقة.

NTV

وبانتظار إقرار خطة الكهرباء المطروحة بشفافية أدار دياب محركات الحساب، فلا مظلة فوق أحد ولا تدخل من المرجعيات ولا اتفاقيات بالتراضي ولرئيس الحكومة نقول: سر فوراءك مئة ألف موقع على عريضة استعادة الأموال المنهوبة وأمامك منظومة فساد ملتفة حول مطرقة الضربة القاضية وبجانبك شعب تشرين إن أمهلك فلن يهملك.

OTV

الدولار مفقود وموجود، مجهول ومعلوم، غامض ومفهوم، ليست القضية ضخ دولارات بل بث شائعات وضرب المؤسسات وتعميم التوترات .كان ممكناً للوضع أن يهدأ أو أن يمسك قليلاً لو تم ضخ ال1200 مليار ليرة، لكن فرط الجلسة النيابية عمداً وتطيير نصابها قصداً هو بكل بساطة دعوة للناس للنزول إلى الشارع والتحريض على الحكومة والسعي لإطاحتها.

LBC

الشارع عاد منذ ليل أمس وتواصل نهاراً، كان علق عند تفشي كورونا لكنه عاد قبل أن تنحسر كورونا.. ما الذي أعاده؟ ومن الذي أعاده؟ هل أعاده الدولار الذي بلغ عتبة الـ 4250 ليرة؟ هل أعاده الحجر المنزلي من دون إعطاء أي تعويض للمحتجرين؟ هل أعاده أن الوضع المعيشي أصبح بلا أفق، وأن الرواتب بالليرة اللبنانية فقدت أكثر من خمسين في المئة من قيمتها؟

الميادين

أفاد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن بلاده ستفرض حظر تجوّل مدته 3 أيام، ابتداءً من 1 أيار المقبل، وعلى مستوى 31 ولاية، موضحًا أن "حظر التجول خلال أيام العطلة الأسبوعية سيطبق حتى نهاية أيار".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ تسجيل 27 إصابة جديدة بـ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 1847 إصابة.

العربية

أعرب رئيس ​الحكومة العراقية​ المكلف مصطفى الكاظمي، عن رفضه "لأي ضغوط تقوّض ​الدولة​ ولا تدعم مسارها".