لبنان الحر

شدد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، في حديث تلفزيوني، على أن إعطاء ​الطلاب​ مستقبل باهر وواعد وإنقاذ ​العام الدراسي​ هو هدف الوزارة الأساسي، مشيراً إلى أن المطلوب طمأنة الأهل والطلاب، على أمل أن يعود ​لبنان​ منارة علمية بتكاتف كل الجهود.

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح له، إلى أننا "حاولنا بناء أرضية معارضة بنّاءة مسؤولة لكن فوجئنا في المرحلة الأخيرة بالاستهداف المباشر من رأس الدولة"، لافتاً إلى أننا "لم نقل إنه لا يجب محاسبة ​مصرف لبنان​ وهمنا الأساسي اليوم حماية أموال المودعين وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​".

radio orient

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني، أن "المسألة ليست بحكومة ​حسان دياب​ وإذا كان إسقاطها يحسّن الوضع نحن لن نتمسك بها"، لافتاً إلى أنه "علينا أن نحكم على الأمور تبعاً لكل ملف بملفه ونحن بانتظار أفعال هذه الحكومة".

اذاعة النور

تابعت وزارة الإعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها وأدارتها وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من ​وزارة المالية​ للحصول على أفكار واقتراحات وأسئلة.

صوت المدى

أشار أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المهل المتعلقة بالتصريح عن ​الضرائب​ والرسوم ودفعها محددة بموجب القوانين الضريبية.