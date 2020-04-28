الجزيرة - السعودية

"الصحة": تسجيل 1223 حالة مؤكدة بكورونا.. وتعافي 2357

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المملكة سجلت (1223) حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن، وهي: مكة المكرمة (272) حالة، والرياض (267) حالة، والمدينة المنورة (217) حالة، وجدة (117)، بيش (113) حالة، وعنيزة (54) حالة، والدمام (51) حالة، وبريدة (20) حالة، والجبيل (19) حالة، والهفوف (17) حالة، وبقيق (17) حالة، والعارضة (14) حالة، والطائف (10) حالات، وأبو عريش (10) حالات، وتبوك (3) حالات، وخليص (3) حالات، والزلفي (3) حالات، وساجر (3) حالات، والقطيف حالتان، وحفر الباطن حالتان، ووادي الدواسر حالتان، والقريات حالتان، وحالة واحدة في كل من جازان، وخميس مشيط، والمجاردة، وعرعر، والخبر، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (17522) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (15026) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 115) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

أخبار الخليج - البحرين

تحالف بحثي بين معهد الإدارة العامة وجامعة الخليج العربي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة لدراسة نجاح إدارة الأزمة الصحية لجائحة كورونا

في تحالف بحثي بين معهد الإدارة العامة وجامعة الخليج العربي تم تشكيل فريق بحثي مكون من أعضاء من جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة (بيبا) وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وذلك بهدف دراسة مفهوم الابتكار المعتمد على الأزمات انطلاقاً من جائحة فايروس كورونا. وتهدف الدراسة إلى وضع إطار نظري للتعامل مع الأزمات استناداً على قياس وعي السكان بالتعامل مع جائحة كورونا وتحديد أثرها على مختلف القطاعات.

ومن جانبه صرح رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي "أن التميز في إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا وبنجاح باهر لم تكن لولا توفيق ألله تعالى ثم الرؤية الحكيمة والاهتمام الدائم والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظه الله – والعناية الفائقة التي يوليها جلالته لشعب ومجتمع مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين."

القدس - فلسطين

السماح للأردنيين باستخدام سياراتهم خلال النهار في تخفيف جديد لحظر التجول

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الاثنين السماح للأردنيين باستخدام سياراتهم من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء، في تخفيف جديد لحظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في 21 آذار/مارس الماضي في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال العضايلة، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي "تقرر اليوم (الاثنين) السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتباراً من الأربعاء المقبل وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت".

وأوضح أنه "سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين".

وشدد على أن "التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط".