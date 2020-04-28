النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها إن سفراء غربيين يظهرون وعياً إزاء مخاطر الوضع المالي والاقتصادي في لبنان أكثر بكثير من مسؤولين في السلطة. واستبعدت استقالة الحكومة لأنه لن يكون هناك بديل منها في المدى المنظور.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادرها قولها إن لدى بكركي معطيات جدية يمتلكها البطريرك الراعي من أن هناك خلفيات وأبعاداً للنيل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصل إلى تغيير النظام، وهذه الخلفيات دفعت البطريرك إلى إطلاق موقفه ودفاعه عن سلامة. ولفتت إلى أن بكركي لا تضع خطوطاً حمراء طائفية ولا تغطي أي مرتكب لأي طائفة وتقول: "فلتطاول المحاسبة الجميع".

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن إنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان يستدعي دخول عشرات المليارات من الدولارات إلى لبنان، قائلاً إن الانهيار اللبناني يبدو مناسباً لعدد من القوى الداخلية والخارجية التي تخطط للسيطرة على موارد لبنان وموجوداته.

اللواء/ منال زعيتر

رأت أن حزب الله يعيد إحياء طرح مؤتمر تأسيسي بعنوان بناء الدولة في عام 2020 وكان قد طرح هذه الفكرة عام 2012 على لسان أمينه العام. ونقلت عن مصادر قريبة من حزب الله قولها إن الحزب مدعوماً من حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس جدياً خيار النزول إلى الشارع.