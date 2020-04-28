THE GUARDIAN

الولايات المتحدة تم تحذيرها من تهديد الحركات المناهضة للقاحات في حال تفشي جائحة

حذرت مجموعة بحوث لا تبغى الربح مرتبطة بمكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي، قبل أشهر فقط من تفشي جائحة فيروس كورونا، بأن "الحركة المضادة للتلقيح" الأميركية ستشكل تهديداً للأمن القومي في حالة بروز جائحة مستجدة.

في دراسة نشرتها مجلة InfraGard وهي مجموعة أمنية وطنية تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي - حذر الخبراء من أن حركة مكافحة اللقاحات في الولايات المتحدة ستكون مرتبطة أيضاً بنشر "المعلومات الخاطئة وإطلاق حملات الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي" التي تنظمها الحكومة الروسية.

وقاد نشطاء مناهضون للتلقيح وبعض المشرّعين الأميركيين المتعاطفين مع هذه الحركة في جميع أنحاء البلاد احتجاجات ضد أوامر البقاء في المنزل التي وُضعت لإبطاء انتشار الفيروس القاتل الذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من خمسين ألف شخص في الولايات المتحدة.

THE GUARDIAN

الاتحاد الأوروبي خفف من وطأة تقرير يتعلق بالمعلومات الصينية المضللة بشأن "كوفيد-19"

يواجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول مزاعم بأنه تم التخفيف من أهمية تقرير حول التضليل الصيني المرتبط بـ Covid-19 بسبب ضغوط مارستها بكين. في رسالة إلى جوسيب بوريل ، دعا عضو البرلمان الأوروبي الهولندي بارت غروثويس البرلمان الأوروبي إلى تقديم "تفسير رسمي وكامل" حول تطور التحقيق المتعلق بتقرير الاتحاد الأوروبي عن التضليل، وسط بروز أدلة جديدة على أنه تم تعديل التقرير تحت الضغط الصيني.

وتصاعد الخلاف الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أخّروا التقرير ثم أعادوا كتابته بعد أن حاولت الصين منع إطلاقه. وكتب رئيس الاتصالات في السلك الخارجي بالاتحاد الأوروبي، لوتز غولنر، لزملائه الثلاثاء الماضي، في رسالة إلكترونية "الصينيون يهددون باتخاذ خطوات انتقامية في حال صدر التقرير".

روسيا اليوم

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من جائحة فيروس كورونا

قال المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن العالم سيواجه وباءً عاماً أكثر فتكاً من فيروس كورونا.

وقال مياسنيكوف، وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا: "لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%".

وأشار مياسنيكوف، الذي سبق أن أعلن أنه أصيب بعدوى "COVID-19" وتعافى منها، إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد.

كما أكد أن الأماكن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 208 آلاف وفاة و890 ألف حالة شفاء.