الوكالة الوطنية للإعلام

عون: التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان والإصلاح خيارنا الاستراتيجي ولن نحيد عنه

استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاجتماع الوزاري- الإداري لمكافحة الفساد: "تعلمون جميعاً أن من عناوين هذا العهد الأساسية، على ما ورد في خطاب القسم، هو الإصلاح الذي هو المدخل الأساس لإرساء دولة القانون والمؤسسات على جميع الصعد والمستويات. إلا أن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات الذي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية كافة لا سيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة، تفاقمت مع جائحة الكورونا". أضاف: "الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعية دولية، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منها.

إلا أن التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أن أي تصد لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفياً أو جزئياً أو انتقائياً أو استنسابياً، فنقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من تلك المساءلة، من جهة ثانية، في بلد كلبنان لا يزال المعيار الطوائفي فيه معمولاً به عند نشوء السلطات وإيلاء المواقع والمناصب لمتولي الخدمة العامة".

وكالة الأناضول

إعلام: زعيم بيونغ يانغ يوجه رسالة ثناء لعمال مشروع سياحي

ذكرت تقارير إعلامية في كوريا الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعث، الاثنين، رسالة شكر وإشادة بالعاملين في مشروع تطوير أحد الموانئ الساحلية الواقعة شرقي البلاد.

وقالت صحيفة "رودونغ سينمون" اليومية، إنّ زعيم بيونغ يانغ "أرسل ثناءً إلى العمال الذين كرسوا أنفسهم لبناء مشروع ونسان كالما السياحي".

ولم تشر الصحيفة إلى الطريقة التي أرسل بها جونغ أون رسالته إلى العمال.

غير أن تلك الرسالة المزعومة جاءت بالتزامن مع شائعات تروج لوفاة زعيم بيونغ يانغ، ونشر وسائل إعلام أميركية صوراً من الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر وجود القطار الخاص بــ "بيونغ أون" في منطقة ونسان.

وتداولت شائعات حول وفاة جونغ أون وتعرضه لمضاعفات صحية بعد إجرائه عملية جراحية.

والأحد، أكد مسؤول رفيع في كوريا الجنوبية أن زعيم بيونغ يانغ "على قيد الحياة وفي صحة جيدة".

وكالة أنباء رويترز

التحالف بقيادة السعودية في اليمن يدعو إلى وقف التصعيد في الجنوب

حث التحالف بقيادة السعودية في اليمن يوم الاثنين جماعة انفصالية رئيسية أعلنت الحكم الذاتي في الشطر الجنوبي على التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها "تحركات تصعيدية" في وقت ينبغي على كل الأطراف فيه التركيز على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنذر الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي بإحياء الصراع بينه وبين الحكومة المدعومة من السعودية، والطرفان جزء من التحالف، وذلك في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد بسبب وباء كورونا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إنه قلق بسبب التطورات.

وأضاف في بيان "يتعين على جميع الأطراف السياسية الفاعلة التعاون بحسن نية الآن، وأكثر من أي وقت مضى، والامتناع عن اتخاذ تحركات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول"

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الخارجية الإيرانية: لا صحة لأي تصریح ینقل عن مصادر أو مسؤول مطلع في الخارجیة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم، أن أي تصريح يتم نقله عن مصادر أو مسؤول مطلع في الخارجية أو سفارات الجمهورية الإسلامية، مزيف ولا أساس له من الصحة.

وأضاف البيان: إنه على غرار البيانات السابقة، فإنه يتم التأكيد والتنويه إلى أن أي تصريح ينقل عن مصادر أو مسؤول مطلع في وزارة الخارجية أو سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو مزيف ولا أساس له من الصحة.

وتابع البيان، إنه بناء على ذلك فإن ما جاء في تقرير لإحدى الصحف نقلاً عن الخارجية والسفارات الإيرانية، عار عن الصحة.

وخلص البيان إلى أن وزارة الخارجية تقوم بشكل شفاف وعلني بالإعلان عن مواقفها وآرائها حيال شتى المواضيع عبر الوزير أو المتحدث باسم الخارجية، وفي حالات خاصة على لسان مساعدي وزير الخارجية.