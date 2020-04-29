الشرق الأوسط 22-4-2020

"كورونا" يهدّد الأمن الغذائي في السودان

يواجه الأمن الغذائي في السودان، أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، ويبدو تأثير تلك الإجراءات الاحترازية أكبر على الشرائح المنتجة خصوصاً العاملة في قطاع الزراعة الذي يشكّل نحو 44% من الاقتصاد السوداني، والمساهمة بنحو ملياري دولار في عائدات الصادرات السودانية. الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، خصوصاً القيود المفروضة على الحركة ستحدّ من عمل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي، ما يهدّد مستقبل الأمن الغذائي، خصوصاً أنّ التجهيزات للموسم الزراعي الصيفي تبدأ شهري أبريل الحالي ومايو المقبل.

الشرق الأوسط 24-4-2020

"كورونا" يستنزف الطيران في الشرق الأوسط ويهدد 1.2 مليون وظيفة

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" تستنزف قطاع الطيران في المنطقة، داعياً حكومات منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى تقديم الحزم المالية المناسبة لمساعدة قطاع الطيران في التغلب على التحديات المالية والناتجة عن توقف عمليات الطيران. ولفت الاتحاد إلى أن حجم الخسائر المتوقعة على الإيرادات في المنطقة قد يصل إلى 24 مليار دولار بالمقارنة مع العام الماضي. وقالت "إياتا" إن حركة المسافرين جواً سجلت انخفاضاً بنسبة 51 في المائة خلال العام 2020 بالمقارنة مع العام الماضي، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى 39 في المائة كنسبة انخفاض.

الشرق الأوسط 24-4-2020

الدولار يصعد واليورو يقاوم... وعملات الأسواق الناشئة تهبط بقوة

تواجه أسواق العملات الأزمة الصحية العالمية ببعض التقلب، على وقع تعثر قنوات العولمة، لا سيما التبادل التجاري والاستثماري الدولي الذي هبط بمعدلات قياسية، بفعل إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا. في آذار الماضي، تضاعف معدل تقلب أسعار الصرف 3 مرات في أسابيع، لكنه بقي أقل من التقلبات التي سجلت في أزمتي 1998 و2008. والعملات شبه الآمنة هي الدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري. وبفعل الخوف، هجم مستثمرون بقوة لاقتناء العملة السويسريّة، ما دفع بالبنك المركزي السويسري للتدخّل عارضاً الفرنك حتى لا يرتفع سعره كثيراً بفعل ارتفاع الطلب عليه. ويبدو أنّ اليورو في ميدان وسطي بين أترابه من العملات الرئيسيّة، ويكتسب لدى بعض المتداولين أحياناً صفة عملة الملاذ، لكنه يرث أيضاً مضاعفات أزمة منطقة اليورو في ظل ما تتعرّض له من تداعيات خاصة بأزمة كورونا. إذ أظهرت الأزمة قلّة تنسيق أوروبي لمواجهتها، ما أثار قلق الأسواق كما حصل في أزمة الديون السياديّة في 2011 و2012 عندما ساد خوف من تفكّك الإتحاد الأوروبي.

الديار 27-4-2020

البنك الدولي يحذّر من أنّ الاقتصادات النامية قد تشهد ركوداً أكثر حدة في 2020

حذر مسؤولون كبار بالبنك الدولي، من أن الاقتصادات النامية قد تشهد ركوداً أكثر حدة مما يتوقع حالياً إذا لم ينتعش الاستهلاك والاستثمار سريعاً عقب جائحة فيروس كورونا.