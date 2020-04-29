النهار/ سابين عويس

اعتبرت أن التعامل الرسمي مع الإنهيار النقدي الناجم عن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لم يرق بعد المستوى البحث الجدي في الحلول الآيلة إلى لجم التدهور والدفاع عن الليرة.

الجمهورية/ عماد مرمل

من الأفضل أن تعطى الأولوية راهناً للبحث في طريقة مجدية لمعالجة رقع السلة ورسم السياسات الإنقاذية بدل الاستمرار في التجاذبات ولعبة تصفية الحسابات بحيث يأتي أي تغيير لحاكم البنك المركزي ضمن خطة متكاملة ومدروسة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد بما لا يحتمل الشك أن ما يجري ليس مجرد أزمة، بل مأزق حقيقي يتطلب إحداث صدمتين في آن واحد، صدمة اقتصادية تخفف التداعيات الكارثية للسياسات المتبعة على معيشة المواطن وصدمة سياسية من شأنها أن ترمم الثقة المفقودة بين الدولة والشعب.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصدر وزاري إشارته إلى أن هناك تحركاً أميركياً فرنسياً يجرى بواسطة السفيرين في لبنان من أجل الإبقاء على عقارب الساعة مكانها وعدم السماح لأي تطور من العبث بهذه العقارب، وأنهما أرسلا تحذيرات واضحة للمحافظة على الاستقرار وعلى النظام الليبرالي في لبنان وعدم السماح لحصول أية متغيرات جوهرية على مستوى الوجه السياسي والمالي للبنان.

الديار/ علي ضاحي

رأى أن الهدف الأساسي لبعض المجموعات التي خرجت إلى الشارع موجهة بشكل واضح من سفارات، ومن مسؤولين حزبيين في المعارضة. واستبعد حصول أي سقوط للحكومة، أو استقالة لرئيسها حسان دياب لأنه لا يمكن لأحد أن يتحمل النتائج.