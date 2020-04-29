الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء أقر 4 تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال

عبد الصمد: الخطة المالية أصبحت شبه جاهزة وجلسة استثنائية غداً لمناقشتها

انتهت جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، قرابة الثالثة والربع عصراً. وبعدها، أدلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بالمقررات الرسمية الآتية: "انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم بالسرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. وفي الجلسة، عرضت وزيرة العمل لميا يمين مشكلة الصرف المتزايد للعمال، في ظل الأزمة الراهنة، وتمنت الطلب من المصارف ضرورة التزام تعاميم مصرف لبنان 547 و552 التي تسمح للشركات بدفع الرواتب وحاجاتها لاستمرارية العمل. كما أقر مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، وهي: تفعيل التدقيق الضريبي. التحقيق المحاسبي. تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية. الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.

وكالة أنباء رويترز

وزارة الدفاع التركية: قنبلة تقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً في عفرين بشمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنياً من بينهم 11 طفلاً لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط في بلدة عفرين بشمال سوريا يوم الثلاثاء ملقية باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين. وبثت الوزارة مقطعاً مصوراً يظهر دخانا أسود يتصاعد في الهواء في حين سُمعت في الخلفية أصوات أبواق سيارات الإسعاف والشرطة. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بنشطاء أكراد على أراضيها وشنت عمليات عسكرية في شمال سوريا لإبعادها عن حدودها. وكان تفجير يوم الثلاثاء من أعنف التفجيرات التي شهدتها المنطقة التي تسيطر عليها قوات مدعومة من تركيا. وكثيراً ما تلقي أنقرة اللوم على وحدات حماية الشعب في الهجمات لكن الوحدات تقول إنها لا تستهدف مدنيين.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني يؤكد وباشينيان على تنمية العلاقات بين إيران وأرمينيا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على بذل الجهود من جانب مسؤولي لجنة التعاون المشتركة لتنمية العلاقات بين طهران ويريفان على الصّعد الثنائية والإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بين الرئيس روحاني وباشينيان، حيث أشار الجانبان الى انتشار فيروس كورونا والمشاكل التي نتجت عن هذا المرض للحكومات والشعوب في العديد من دول العالم. وأكد الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا، على توسيع نطاق التعاون وتظافر الجهود الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات بين طهران ويريفان لمكافحة فيروس كورونا.