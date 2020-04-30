ترك المقاعد الأمامية - يزيد صايغ – 24/4/2020

سيؤدي نجاح مقاربة الحكومة المصرية لمكافحة جائحة الكورونا إلى إثبات قدرة أجهزة الدولة المدنية وإلى تشجيع السيسي على تقييد تدخلاته واستخدامه للقوات المسلحة في مجالات السياسات والاختصاصات المدنية الحكومية. أما الفشل، فقد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يرجح عندئذٍ أن يتكل السيسي اتكالًا أكبر على القوات المسلحة. وسيشكل ذلك امتحانًا صعبًا لها.

الولاية القضائية: "المحكمة الجنائية الدولية" و"الوضع في فلسطين" - ألكسندر لونجاروف – 24/4/2020

منذ كانون الأول على وجه التحديد، تنظر "المحكمة الجنائية الدولية" في مسائل اختصاصها القضائي حول جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة "التي ارتُكبت في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين". وقد عبّر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك دول ومنظمات وأفراد مختلفين، عن آرائهم حول هذا الأمر. والآن يتوجّب على "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" الرد على هذه الطلبات بحلول 30 نيسان، مما يمدد الموعد النهائي الأصلي بسبب جائحة فيروس الكورونا. وإذا استمرت ملاحقات "المحكمة الجنائية الدولية" بشأن هذه القضايا، فقد يجد مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون أنفسهم في قفص الاتهام في لاهاي، ويُحتمل أن يشمل كبار السياسيين والضباط العسكريين. وبالتالي، فإن إلقاء نظرة متعمقة على المحكمة والخلفية القانونية لأسئلتها القضائية العالقة أمور في محلها.

الإرهاب وكورونا: غلو، مثالية، تجاهل - محمد مختار قنديل – 28/4/2020

ما بين المثالية والغلو والتجاهل، تلخصت نظرة المجموعات المتطرفة والإرهابية الإسلاموية لوباء كورونا، والتحضير لاستغلاله عالمياً، في محاولة لعمل مزيد من الدعاية وكسب مجندين جدد، أو تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية، أو الحصول على مساحة سياسية جديدة. ومع ذلك، يتخذ كل من تنظيم "داعش" "والقاعدة" مسارات مختلفة في مقاربتهما لما يرونه على أنه "دروس مستفادة" من تفشي وباء فيروس كورونا. ففي حين يتفق الطرفان على أن الفيروس هو بمثابة عقاب من الله، يركز المجتمع الدولي على مواجهة تفشي خطر كورونا وإعلان بعض الدول المنضوية في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش" عن انسحابها من العراق أو إعادة تمركز قواتها، إلا أنه ينبغي على تلك الدول أن تعمل على توفير مساعدات عسكرية ولوجستية للقوات والحكومات المحلية. كما يجب أيضاً على الخصوم مثل الولايات المتحدة وإيران الذين تجمعهم عداوة مع تلك التنظيمات المتطرفة أن ينحوا خلافاتهم جانباً، وأـن يستمروا في التعاون لمواجهة خطر عودة تلك التنظيمات وغير ذلك، وقد يتمكن التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه واستغلال الأزمة الحالية لاجتذاب العديد من المتطوعين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي سيشهدها العالم في الفترة المقبلة والناتجة عن تفشي وباء كورونا.