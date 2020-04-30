لبنان الحر

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، سفير بريطانيا لدى ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، وبحث معه بالتطورات الإقليميّة والمحليّة الراهنة، والعلاقات اللبنانيّة - البريطانيّة.

صوت لبنان

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ إلى أنه يجب، باقتراح قانون ​العفو العام، استثناء ما يتصل بجرائم ​المخدرات​ وجرائم ​الإرهاب​ والاعتداء على ​الجيش اللبناني​، وهذه المواضيع حساسة وفيها ضوابط، وفتح العفو على نطاق واسع مضر ويجب أن تكون هناك مراعاة للجيش اللبناني، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش.

radio orient

وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي تلقى اتصالاً من نظيره الهندي الذي أشاد بما تقوم به الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا وأكد على ضرورة التعاون في فترة ما بعد انتهاء الوباء.

اذاعة النور

استقبل وزير المالية غازي وزني المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وجرى البحث في ‏الخطة المالية والاقتصادية المقترحة من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات ليتمكن لبنان ‏من الحصول على مساعدات مالية دولية.

صوت المدى

أشار النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى أن "​الجيش​ هو ضامن الأمن والاستقرار وحامي الوطن وحق التظاهر السلمي، والتعرّض له مرفوض على الإطلاق، ودخول مندسّين على خط ​الاحتجاجات​ وإطلاقهم قنابل ​مولوتوف​ يؤدي إلى أعمال عنف يسقط بنتيجتها ​ضحايا​ كما حصل مع الشاب المأسوف عليه في طرابلس".