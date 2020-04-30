الديار/ محمد بلوط

رأى ان المعارضة لم توقف في الرهان على استخدام واستثمار الإحتجاجات بوجه الحكومة، وان النتائج لم تكن لصالحها. وعرض لموقف السفيرة الاميركية في بيروت ودعوتها الى ضبط النفس بالاضافة الى الموقف الفرنسي وتأكيده عزم فرنسا على مساعدة لبنان. متسائلا عمّا اذا فرمل موقف واشنطن وباريس رهان المعارضة على الاحتجاجات؟

النهار/ سمير تويني

رأى ان باريس تحاول رغم عدم اقتناعها بالاداء الحكومي مساعدة السلطات اللبنانية على تخطي الازمة الاقتصادية لانها تخاف الانهيار التام الذي يعيشه لبنان والذي قد يؤدي الى ازمة امنية قد تهدد كيانه.

الجمهورية/ جوني منير

قال ان الرئيس حسان دياب الذي شعر للمرة الاولى باهتمام فرنسي واميركي بحكومة سيسعى لإقرار الخطة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم، مضيفاً ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيعمد الى إيجاد طريقة لتفعيل موضوع النقد وإيجاد السيولة من خلال المصارف مما يساعد في لجم إرتفاع الدولار.