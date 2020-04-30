THE NEW YOURK TIMES

الصين تشن هجوماً دفاعياً شرساً للرد على الدعوات التي تطالبها بتعويضات

تبنّت بكين سياسة دبلوماسية "لا تحظر اللجوء إلى أي وسيلة" للرد بقسوة على الانتقادات تطالها بشأن كيفية تعاملها مع تفشي فيروس كورونا وعدم بذلها الجهود الكافية، بما في ذلك الانتقادات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب بمحاسبتها مالياً. وتقاوم الصين الأصوات المتزايدة والتي تعلو في جميع أنحاء العالم لمطالبة الدولة بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

THE GUARDIAN

بروكسل والمملكة المتحدة مختلفتان حول موقع مكتب الأمم المتحدة المقترح في بلفاست

من المتوقع أن يتصادم مسؤولو بروكسل والمملكة المتحدة حول قضية ما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي فتح مكتب له في بلفاست. في الاجتماع الافتتاحي يوم الخميس للجنة خاصة من المسؤولين المكلّفين بفرض حدود بحكم الواقع على البحر الإيرلندي، من المتوقع أن تضغط المفوضية الأوروبية بهدف فتح "مكتب تقني" في بلفاست، بعد ثلاثة أيام من رفض الحكومة البريطانية السماح للاتحاد الأوروبي بفتح "سفارة صغيرة "في عاصمة إيرلندا الشمالية. يرفض الاتحاد الأوروبي التراجع عن هذا المطلب، وسط مخاوف من أن تتراجع حكومة بوريس جونسون عن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من إيرلندا الشمالية اتباع قواعد السوق الموحدة والجمارك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة تماماً بالاتفاق وإن افتتاح مكتب للاتحاد الأوروبي ليس ضرورياً وسيزرع الانقسام في الحياة السياسة في إيرلندا الشمالية.

روسيا اليوم

زاخاروفا: موسكو سترد نوويا على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأميركية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد بالسلاح النووي على أي هجوم أميركي تستخدم فيه صواريخ بالستية تطلق من الغواصات. وقالت زاخاروفا الأربعاء، تعليقاً على التقرير الأميركي حول تزويد بعض الصواريخ البالستية التي تحملها الغواصات الأميركية برؤوس نووية منخفضة القوة، إن روسيا تعتبر هذه الخطوة "خطيرة" و"مزعزعة للاستقرار". وتابعت قائلة: "نرى أن ما يحدث هو محو للحدود بين الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية بشكل متعمد، وهذا يزيد من خطر النزاع النووي"، مضيفة أن هذا الرأي يؤيده بعض العلماء الأميركيين وأعضاء في الكونغرس أيضاً. وأكدت أن أي هجوم تُستخدم فيه صواريخ بالستية تطلق من الغواصات، بغض النظر عن مواصفاتها ونوع الرؤوس التي تزود بها، سيتم النظر إليه على أنه هجوم نووي، وسيكون هناك رد مناسب عليه.