الوكالة الوطنية للإعلام

دياب في جلسة مجلس الوزراء: الانتفاضة ضد الفساد والفاسدين طبيعية

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في خلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية: "قبل أن نستأنف مناقشة خطة الإصلاح المالي، لا نستطيع إلا أن نتوقف عند ما يحصل في الشارع. انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل ومحاولة وضع الناس ضد الجيش، هي مؤشرات الى خطة خبيثة". ونوه دياب بـ"الحكمة التي يتصرف فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، وبالانضباط الذي يتحلون به على الرغم من التحدي الخطير الذي يواجهونه. وتمنى عليهم أن يحافظوا على هذا المستوى من الأداء، لأن هؤلاء الناس هم في النهاية أهلنا وأولادنا".

وكالة الأناضول

"العمل الدولية": نصف عمال العالم مهددون بالبطالة مع "كورونا"

حذرت منظمة العمل الدولية، من أن استمرار التراجع في ساعات العمل حول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطر تدمير مصادر عيشهم. وقالت المنظمة في بيان، إن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، ألحقت أضراراً بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل). ويبلغ إجمالي قوة العمل غير المنظم حول العالم 2 مليار فرد.

وكالة أنباء رويترز

جازبروم الروسية تتوقع تراجع صادرات الغاز 16% في 2020

قال مسؤول تنفيذي كبير في جازبروم، إن الشركة الروسية تتوقع تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو 16 بالمئة هذا العام مع تأثر الطلب العالمي بأزمة فيروس كورونا. وقال ألكسندر إيفانيكوف المدير المالي للشركة التي تسيطر عليها الدولة إنها تتوقع تراجع صادراتها، التي يتجه معظمها إلى أوروبا، إلى 166.6 مليار متر مكعب في 2020 من حوالي 199.2 مليار متر مكعب العام الماضي. ينحرف التراجع بجازبروم عن هدفها طويل الأجل لتصدير 200 مليار متر مكعب إلى أوروبا، مصدر الإيرادات الرئيسي للشركة. وأضاف إيفانيكوف أن الشركة تستهدف خفض التكاليف 140 مليار روبل (1.9 مليار دولار) هذا العام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد اشتداد سباق لقاح "كورونا"... شركة "فايزر" الأميركية تختبر لقاحاً جديداً الأسبوع المقبل

يشتد السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع مما توقعه الباحثون وشركات الأدوية، مع انضمام عملاق صناعة الأدوية "فايزر" إليه. وقالت الشركة إنها عجلت الجدول الزمني للاختبارات وتوقعت احتمال توفر لقاح للاستخدام الطارئ الخريف المقبل. وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الشركة أعلنت، أنها ستبدأ اختبار لقاحها التجريبي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وقال، ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، "إنها أزمة الآن، وهناك حاجة ماسة إلى حل من قبل الجميع". واللقاح المذكور قائم على تقنية جديدة تسمى حمض نووي ريبوزي (mRNA) والتي تحمل تعليمات من الحمض النووي إلى خلايا الجسم من أجل إنتاج بروتينات معينة.