SDArabia

حرس الحدود التركي يتسلّم أنظمة مراقبة متنقلة من إنتاج محلي

نظام تركي

نظام مراقبة متنقل من طراز "أتش – ATEŞ" من إنتاج شركة أسيلسان (وكالة الأناضول)

سلّمت شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية، قوات الأمن التركي، دفعة جديدة من أنظمة متنقلة لمراقبة الحدود الغربية للبلاد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول، تضمنت الدفعة 10 أنظمة مراقبة متنقلة من طراز “أتش – ATEŞ”، ليرتفع بذلك إجمالي الأنظمة التي سلمتها “أسيلسان” إلى القوات التركية، إلى 57، بموجب اتفاقية مبرمة عام 2017. وكانت “أسيلسان” قد فازت بين العديد من الشركات الأوروبية، في أيار 2017، بمناقصة إنتاج أنظمة المراقبة بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون يورو، ممولة من الاتحاد الأوروبي. ويتم تركيب أنظمة المراقبة على المركبات رباعية الدفع، وتتكون من كاميرات مراقبة مناسبة لجميع الظروف البيئية، وأجهزة إنذار، وتنصّت، وتحديد مواقع وأهداف، فضلاً عن برمجيات قادرة على التحكم بكافة أقسام النظام في آن واحد، وجميعها مطورة بإمكانات تركية. وبإمكان المركبة التي تحمل نظام المراقبة، التجوّل على طول الحدود التركية مع البلدان الأوروبية، لرصد موجات الهجرة غير الشرعية، وضبط تجّار البشر والمهرّبين.

اليابان تدخل المنافسة بصناعة صواريخ كروز فرط صوتي

شارك اليابانيون بعض التفاصيل حول مشروع إنتاج صواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يعتزمون إنجازها في ثلاثينيات القرن الحالي. ووفقا لموقع "بولغاريان ميليتاري"، تعمل طوكيو على الأسلحة فرط الصوتية منذ وقت طويل، وفي وقت سابق، أعلن اليابانيون عن إنشاء مجمعين من هذا القبيل: صاروخ كروز فرط صوتي HCM، وصاروخ كروز مع مركب المقذوفات فرط الصوتي HVGP والذي يتكون من صاروخ وقود صلب ورأس حربي. قدمت وكالة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع اليابانية ووكالة الأبحاث والتطوير الآن معلومات جديدة حول صاروخ كروز فرط الصوتي. وتفيد التقارير أن الصاروخ سيتم تجهيزه بنوعين من المحركات وهما "رامجيت" و"سكرامجيت" فرط الصوتي. من المتوقع أن يتمتع محرك "سكرامجيت" بكفاءة عالية مع مجموعة واسعة من السرعات تتراوح من 5 إلى 15 ماخ، لأن الهواء الداخل يتم ضغطه واحتراقه بسرعة تفوق سرعة الصوت عندما يحلق الصاروخ عند 5 ماخ أو أعلى، وهذا يعني أن محرك "سكرامجيت" سيحتاج إلى تسريع الصاروخ إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، وهذا يتطلب تسريعًا بواسطة معزز صاروخي.

SDArabia

الولايات المتحدة تحدّث قاذفات القنابل الاستراتيجية “بي-52”

قاذفة قنابل

قاذفة قنابل أميركية من طراز "بي-52"

تعتزم القوات الجوية الأميركية إعادة تدوير القاذفات الاستراتيجية “القديمة” “بي-52″، وهذا سيطيل عمر خدمة القاذفة، على الأقل حتى عام 2050. فوفقاً للجيش الأميركي، في 28 نيسان الجاري، إن استبدال المحركات في بي- 52 إتش سيجعل من الممكن تقليل تكلفة إصلاح محطات الطاقة وتقليل استهلاك الوقود. في الوقت الحالي، يتم النظر في خيارين لترقية B-52H (Stratofortress): الاستبدال المباشر للمحركات أو استبدال محطات الطاقة بخفض عددها إلى النصف (من 8 إلى 4). لا تزال الأفضلية تعطى للأول. يجب اختيار الفائز في المناقصة بحلول أيار 2021. وفقًا للبيانات الأولية، يعتزم سلاح الجو الأمريكي شراء 608 وحدات من المحركات الجديدة، التي سيتم تركيبها على جميع قاذفات B-52H الحالية لمدة 17 عامًا، بحسب موقع “توب كور”.

أمريكا تتمنى الحصول على "القرش الأسود" الروسي

أشاد خبراء صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية بالمروحية الروسية من طراز "كا-50"، الموجودة الآن في الخدمة العسكرية في الجيش الروسي. تُعرف المروحية أيضا باسم "القرش الأسود"، حيث أشار الخبراء إلى قدرة المروحية على المناورة الكبيرة التي تتمتع بها، وذلك بسبب الدوران العكسي لشفرات المروحية. وأضافت الصحيفة أنه يمكن اعتبار المروحية "كا-50" واحدة من أكثر المروحيات تجهيزا، على سبيل المثال، يمكن للطيار القفز منها في حالات الطوارئ، وأشارت إلى العروض الرائعة التي قدمتها المروحية في تدريبات "الغرب-2017". ووفقا للصحيفة، فإن "القرش الأسود" محمية بشكل جيد من النيران الأرضية، مشيرة إلى أن قمرة القيادة تحمي الطيار من التعرض لقذائف من رشاشات من عيار 23 مم. وخلصت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض امتلاك هذه المروحية، وفي الوقت نفسه لا تتمنى وجودها لدى روسيا. ويذكر أن مروحية "كا-50" تستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة وغير المدرعة والأفراد والمروحيات والطيران المنخفض البطيء على الحد الأمامي وفي العمق التكتيكي، ليلا ونهارا وفي جميع ظروف الأحوال الجوية.