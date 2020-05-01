الجمهورية 28/4/2020

"ضربة قاسية" لرونالدينيو

اعتبر لاعب كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو، أمس، أن سجنه ثم وضعه في الإقامة الجبرية في الباراغواي لاستخدامه جواز سفر مزوّراً كان "ضربة قاسية جداً" له. وأضاف "لقد جئنا للمشاركة في إطلاق كازينو على الإنترنيت ومن أجل نشر كتاب سيرتي الذاتية".

الشرق الأوسط 30/4/2020

"الآسيوي" متردد فب اتخاذ قرار حاسم باستئناف البطولة

3 اتحادات تنفي تلقيها طلبات استضافة مواجهات "دوري آسيا"

يشكل قرار استئناف مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، هاجساً كبيراً لدى الاتحاد القاري لكرة القدم، في الوقت لذي يسعى للجوء على نظام التجمع لتسريع إقامة المباريات في المسابقة واختتامها قبل نهاية العام الجاري 2020. وتصطدم الأمانة العامة بالتحاد الآسيوي بالعديد من العقبات في طريقها للتفاق مع أكثر من اتحاد كروي في القارة من أجل استضافة مجموعة أو أكثر كدول محايدة في نظام التجمع. يأتي ذلك في ظل عدم وصول أي طلبات رسمية من قبل التحاد الآسيوي للاتحادات القارية المرشحة للاستضافة حتى الآن من أجل دراستها والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وخصوصاً وزارات الصحة والرياضة وغيرها في ظل تعرض غالبية الدول المرشحة للاستضافة إلى فيروس كورونا.

أصحاب الأموال يريدون عودة المباريات على حساب المخاوف الصحية

استئناف الدوري الإنجليزي لمجرد استكمال الموسم يحمل الكثير من المخاطر

لا ينبغي معاقبات الدوريا في جميع أنحاء أوروبا التي ألغت أو ستلغي البطولات المنهالرة ولن تجري أي مباريات أخرى هذا الموسم. ومن بين جميع الحلول التي تم اقتراحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان الإلغاء هة الحل الواضح والأسهل لوضعه موضع التنفيذ، لكن هذا الحل لم يضع في حسبانه أن هذه اللعبة تحقق عائدات مالية بمليارات الجنيهات وأن عدم استئناف المسابقات سيؤدي إلى خسائر مالية هائلة. كما أبدى بعض اللاعبون مخاوفهم من رد فعل غاضب لفئات أخرىبالمجتمع في حال استؤنفت منافسات الدوري النجليزي.