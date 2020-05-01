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بارك رئيس الحكومة حسان دياب للبنانيين إقرار مجلس الوزراء بإجماع الأعضاء الخطة المالية الإقتصادية ووصف رئيس الجمهورية ميشال عون هذا اليوم بالتاريخي في وقت أعلن رؤساء الحكومات السابقون أنهم سيؤيدون الخطة إذا تبين أنها ناجحة ودعوا الحكومة الى التوجه الى صندوق النقد الدولي.

المنار

هل صدفة انه كلما خطت الحكومة خطوة في مسار تصويب الانحراف الذي جعل البلاد تلامس الخراب، صوب عليها المصابون بانهيار سياسي وعصبي كل انواع الحراب؟ لكن الحكومة ماضية وباصرار على استنقاذ البلاد من الانهيار كما أكد رئيسها حسان دياب وهو يعلن للبنانيين اقرار الحكومة لخطتها الاصلاحية بل لخارطة طريق اقتصادية.

nbn

اليوم هو يوم الخطة الاقتصادية بامتياز... أخيرا عبرت ممر مجلس الوزراء فوضع إقرارها القطار على السكة بحسب رئيس الحكومة حسان دياب الذي وجه كلمة إلى اللبنانيين أعلن خلالها إنتهاء مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الإنهيار الحالية مشيرا إلى المضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي.

mtv

رئيس الجمهورية اعتبر أن إقرار مجلس الوزراء الخطة المالية هو يوم تاريخي، وكذلك فعل رئيس الحكومة.

NTV

من ركام مهلة المئة يوم المصابة بالكورونا واهتزاز الشارع خرجت الحكومة بخطة اقتصادية عدها رئيسا الجمهورية والحكومة إنجازا للتاريخ، وإن كانت فرحتها متكئة على صندوق نقد دولي سيتوجه إليه لبنان ضمن مفاوضات سوف تحتاج من ستة الى تسعة أشهر قبل أن تتم الولادة

OTV

إما أن تنجح حكومة الرئيس حسان دياب، أو أن يكون اللبنانيون على موعد جديد مع تجارب فاشلة، استيقظ أصحابها اليوم، بعد اقرار الخطة الإنقاذية في بعبدا، مطلقين على جري العادة، معارك استباقية، عناوينها كبيرة، لكن أهدافها صغيرة جدا، لا تتجاوز على الأرجح محاولة النفاذ من أي مسائلة محتملة عن تشنيع ارتكب في حق اللبنانيين على مدى ثلاثين عاما..

LBC

من "اليوم التاريخي للبنان" إلى "مبروك للبنان" :

من قصر بعبدا خاطب الرئيس عون اللبنانيين بالقول : اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل، يوديان بالبلد الى الخراب.

ومن السرايا، خاطب الرئيس دياب اللبنانيين بالقول: مبروك للبنان، الدولة لديها خريطة طريق لإخراجه من أزمته المالية العميقة، وتأتي بعد أيام على استرداد الدولة قطاع الخليوي"...

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