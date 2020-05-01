لبنان الحر

شكرت نقابة مزارعي الازهار والشتول في لبنان وزير الزراعة على الإهتمام والرعاية بعد زيارته من خلال وفد مصغّر شرح معاناة القطاع وطالب باعتماد عيد رمزي ثانٍ للأمّهات في لبنان يوم الأحد 10 أيار على غرار عيد الام في اوروبا وروسيا والصين وكندا ففي هذا التاريخ يكون موسم الازهار الوطنية واللبنانية في اوجّه وستعمد النقابة الى تكريم الامّهات اللبنانية باجمل طريقة من خلال توزيع الزهور والورود اللبنانية عليهنّ.

صوت لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه بالوزارة، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان بالإنابة والمدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، حيث تم استعراض عمل "الاونروا" والمشاريع التي تقدمها في لبنان، خصوصا في ظل أزمة تفشي وباء "كورونا".

radio orient

أطلق وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ في ​مؤتمر​ صحافي أول بطاقة ممكنة للصيادين، مشيرا الى "أننا سندعو الصيادين للتوجه الى مبنى ​وزارة الزراعة​ للحصول على البطاقة التي ستسهل الحصول على معلومات عنهم عبر عملية ممكنة وسريعة".

اذاعة النور

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بسفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ للتداول بآخر التطورات المالية والاقتصادية مع اقتراب إقرار خطة ​الحكومة​ المالية الإصلاحية التي تجري دراستها في ​مجلس الوزراء​. كما تمّ البحث في سبل مواكبة لبنان ومساعدته عند تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

صوت المدى

التقى ​الرئيس ميشال عون​ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ​قصر بعبدا​.