حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية لا مفر منها لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن العالم لن يتمكن من تفادي هذه السيناريو قبل تطوير اللقاح، إلا أنه قد يحد من خطورتها.

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بمحاولة إلحاق الهزيمة به في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني المقبل وذلك من خلال الطريقة التي تعاملت معها حيال تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما تعهد منافسه الديمقراطي جو بايدن إبقاء السفارة الأميركية في موقعها الجديد في القدس.