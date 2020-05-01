أكدت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة رفضها "هدنة" أعلنها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا خلال شهر رمضان.

أعلن حفتر في وقت متأخر أمس الأول، "وقف جميع العمليات العسكرية" من جانبه لمناسبة شهر رمضان، لكن دوي الاشتباكات المتقطعة سُمع بشكل متواصل عقب الإعلان، وحتى ساعات مبكرة من صباح أمس.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات جنوب البلاد.