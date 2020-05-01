الشرق/تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع الخطة الاقتصادية التي اقرت أمس وقالت: أقر مجلس الوزراء وبالإجماع الخطة الاقتصادية الالية بعد ادخال بعض التعديلات عليها. وقد اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى خراب"، فيما اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب "ان إقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درساً، لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع.

الديار/صونيا رزق

تحدثت عن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي والسياسي المالي والمصرفي بشكل غير مسبوق، وما رافق ذلك من تحركات شعبية طالت عدداً من المناطق اللبنانية، بعد تخفيف الاجراءات المتعلقة بوباء كورونا، يبدو الوضع الامني صعباً للغاية، على أثر المشاهد التي توالت منذ ايام في طرابلس وصيدا ووسط بيروت وغيرها، ما ينذر بمخاوف كبيرة وسيناريو امني خطير جداً، بدأ ينفذ لكنه لم ولن ينجح وفق مصدر امني، اكد بأن الجيش والقوى الامنية في المرصاد لأي عملية تخريب لاستقرار البلد، كما ان الاجهزة مستنفرة ولن تسمح لأي كان بتنفيذ سيناريو تخريبيّ، يقوم به البعض وفق مصالحه الخاصة.

الجمهورية/ فادي عبود

توجه الى كل من قام بنهب الدولة وهذا النهب حتى لو حصل عبر قوانين شاذة فتحت لهم باب مَد اليد على المال العام، هؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم نهبوا وحتى لو تصرّفوا ببراءة ولامبالاة وخاصة ان لا أحد يسمّيهم بالاسم، إنما الناس تعرفهم جيداً. امّا من لا تعرفه الناس، فهو يعرف نفسه جيداً. وإذا استطاع التنصّل من اعادة المال والمحاسبة، فعليه ان يتذكّر انه تَسبّب بتعاسة الكثير من الناس، وانه حتى لو هرب من عدالة الارض فهو لن يهرب من عدالة السماء، وجاء كلام عبود بعدما تمّ النظر الى طلب رئيس الحكومة التدقيق والاطلاع على حسابات البنك المركزي واعتبار هذه الخطوة بأنها إهانة وتَعَدّ على استقلالية البنك المركزي وكيانه.

اللواء/لينا الحصري زيلع

قالت إنه ومع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية منذ السابع عشر من تشرين الاول الماضي، تعيش حكومة مواجهة التحديات مأزقاً كبيراً بسبب عدم استطاعتها مواجهة أي من التحديات التي تزداد صعوبة وتعقيداً، رغم عملها الدؤوب ولا سيما مع الارتفاع المتسارع لسعر الدولار أمام سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا التدهور دفع برئيس مجلس الوزراء حسان دياب لإطلاق مواقف عالية النبرة من قصر بعبدا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن كلام رئيس الحكومة استدعى ردود فعل سريعة من داخل الحكومة وخارجها حيال سلامة وسياسته، وبدا لافتاً من بينها ما أعلنه رأس البطريرك بشارة بطرس الراعي الذي رفض المس بسلامة، وما اعلنه ايضا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث اعتبر انه اذا اقيل سلامة سيصبح سعر صرف الدولار 15 الفا، مشيرا الى انه يدافع عن لبنان وليس عن شخص، ومع كل هذه الردود ارتأى الرئيس دياب الابتعاد عن السجالات في هذا الموضع بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في المرحلة المقبلة خصوصا بعد شرح الحاكم آلية عمل المصرف المركزي.