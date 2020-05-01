the new york times

رئيس الوزراء الروسي مصاب بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".

وخلال اجتماع افتراضي عقده أمس الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية. وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة. وشدد ميشوستين على أن "الحكومة ستواصل أعمالها بشكل نظامي"، مضيفاً: "أخطط لخوض اتصالات نشطة عبر الهاتف والفيديو بشأن القضايا الأهم". من جانبه، أعرب بوتين عن تمنياته بالشفاء العاجل لميشوستين، فيما وقع لاحقًا مرسومًا رئاسيًا ينص على تعيين بيلووسوف قائمًا بأعمال رئيس الوزراء الروسي.

the sydney morning herald

بوريس جونسون يقول إن المملكة المتحدة "تجاوزت الذروة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس حول سير وباء كورونا في بريطانيا ولأول مرة بعد تعافيه من المرض، إن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الماضية من 26097 إلى 26771 حالة. وأشار إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت اليوم تجاوز 71 ألف فحص إلا أن الحكومة تفشل في تحقيق ما وعدت به أي 100 ألف فحص يومًيا. وقال جونسون مع ذلك: "يمكنني أن أؤكد اليوم أننا تجاوزنا للمرة الأولى ذروة هذا المرض. تجاوزنا الذروة ونحن في الاتجاه النزولي ولدينا أسباب كثيرة جدًا لكي نشعر بالأمل على الأمد البعيد".

روسيا اليوم

روسيا: قلقون من التوتر على حدود سوريا مع تركيا ولا بد من عودة هذه الأراضي لسيطرة دمشق

أعربت روسيا عن قلقها من موجات مستمرة لتصعيد التوتر على الحدود السورية التركية، مشددة على ضرورة مواصلة محاربة الإرهابيين في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان صدر عنها اليوم الخميس ردا على سؤال حول إعلان تركيا عن هجوم إرهابي في عفرين السورية واتهامه لـ"حزب العمال الكردستاني" بالوقوف وراءه: "تفيد معلومات متوفرة بوقوع انفجار يوم 28 أبريل الحالي في سوق بمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب أسفر، حسب المعطيات الأخيرة، عن سقوط نحو 40 ضحية، بينهم 11 طفلًا، وإصابة 47 شخصًا آخرين".

وتابعت زاخاروفا: "إننا ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة المدنيين، ونشدد في هذا السياق على أنه لا بديل لمواصلة مكافحة الإرهابيين في سوريا والذين تم تصنيفهم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".