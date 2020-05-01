الوكالة الوطنية للإعلام

دياب أعلن الخطة المالية للحكومة: ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية الخطة المالية للحكومة، وقال: "مبروك للبنان. نعم... بكل ثقة أستطيع أن أعلن للبنانيين أن الدولة أصبحت تملك، للمرة الأولى في تاريخها، خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار الحالية. مبروك للبنان. إن الدولة صار لديها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة. اليوم، أستطيع القول إننا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة. خريطة الطريق للتصحيح المالي، تأتي بعد أيام على قرار استرداد الدولة لقطاع الهاتف الخلوي، لنثبت أن الدولة يمكن أن تكون مديراً ناجحاً، وليس بالضرورة أن تكون إدارة فاشلة".أضاف: "أيها اللبنانيات واللبنانيون، ما يمر به لبنان ليس ظرفاً عادياً أو عابراً. ثلة كاملة من الأزمات المتراكمة والحديثة تجمعت كلها في أسابيع فأثقلت على البلد أحماله وأثقلت على اللبنانيين الهموم. جاءت هذه الحكومة من خارج المألوف، فإذا بها تواجه وضعاً غير مألوف في مختلف المجالات وعلى كل المستويات".

وكالة الأناضول

أردوغان: أولويتنا في مكافحة كورونا حماية العمّال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أعطت أولية لحماية العمّال، خلال مكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك في رسالة للرئيس التركي بمناسبة "عيد العمال" الذي يوافق الأول من أيار من كل عام، نشرها موقع الرئاسة التركية الإلكتروني. وأكد أردوغان أنه "بالتوازي مع مكافحة جائحة كورونا، نبذل ما بوسعنا كي لا يتضرر أي من مواطنينا وخاصة الطبقة العاملة". وأضاف: "خلال كفاحنا ضد كورونا أولينا أهمية كبيرة للتدابير التي تحمي عاملينا بكافة المجالات". وهنأ الرئيس أردوغان العمال بعيدهم، مبيناً أن رأس المال الوحيد للعمال هو عملهم وعرق جبينهم. وأشار أن الحكومة تحاول تقليل المشاكل التي يسببها وباء كورونا على حياة الموظفين، من خلال حزمة تدابير اجتماعية للحكومة التركية.

وكالة أنباء رويترز

جامعة الدول العربية تندد بخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

نددت جامعة الدول العربية في بيان بخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ووصف البيان الذي صدر بعد اجتماع عبر رابط فيديو لوزراء الخارجية العرب الأمر بأنه "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني". وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من تموز موعداً لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

منظمة الطاقة الذرية الايرانية تشكر الوكالة الذرية لارسالها معدات تشخيص كورونا

أعربت منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن شكرها وتقديرها للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسالها معدات التشخيص السريع لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى إيران. وكان مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ورئيس معهد ابحاث العلوم والتكنولوجيا الذرية جواد كريمي ثابت قد اعلن في تصريح له، ، تمكنا من الاستفادة من طاقات تعاونننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان نتسلم منها عددا من الاجهزة المتعلقة بالتصوير بالاشعة السينية المتنقلة ومعدات الوقاية الشخصية للمشغلين والاهم من كل ذلك عدة اجهزة للتشخيص السريع لفيروس "كوفيد-19" والتي تعرف بـRT-PCR بمعية معدات التشغيل والارتقاء والمعايرة والعدة الطبية (kit) لتشخيص مرض "كوفيد-19".