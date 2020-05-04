الجمهورية 1/5/2020

انغلاق أكبر ثقب لطبقة الأوزون!

أكدت مجموعة من العلماء انغلاق أكبر ثقب في الغلاف الجوي في التاريخ، الأمر يتعلق بثقب لطبقة الأوزون كان قد تشكل فوق القطب الشمالي في الربيع الجاري، وإنما بشكل كبير حتى أصبح الأكبر من نوعه. وعلى عكس التوقعات، وبرغم ما قد يعتقده الجميع، فإن تعافيه لم يكن راجعاً إلى انخفاض مستويات التلوث بسبب فيروس كورونا، والإغلاق العام المرتبط به، لقد نجم الثقب عن دوامة قطبية قوية وغير تقليدية دامت لمدة طويلة، ولا علاقة له بالتغيّر في مستوى جودة الهواء.

الشرق الأوسط 1/5/2020

الاكتئاب العدواني يقود إلى "اعتلال المزاج التدميري"

على الرغم من دراية معظم الآباء بتأثير الحالة النفسية السيئة على أطفالهم فإن هناك نسبة قليلة فقط تعلم أن الأمر يمكن أن يصل إلى الاكتئاب الفعلي وربما إلى ما تمكن تسميته اعتلال المزاج التخريبي أو التدميري . والحقيقة أن معظم أعمال العنف التي يقوم الأطفال بارتكابها في الأغلب تكون نتيجة لمشكلة نفسية في الأساس. وتتراوح نسبة حدوث هذا النوع من الاكتئاب بين 2و5% من الأطفال وهي تعد نسبة كبيرة إلى حد ما مقارنة بالكثير من الأمراض العضوية. وفي الأغلب تكون نسبة الإصابة في الذكور أعلى منها في الإناث.