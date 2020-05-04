الوكالة الوطنية للإعلام

كتلة المستقبل اعتذرت عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا

أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية في بيان "اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري، بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمخصص لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي.

وكالة الأناضول

بورصة السعودية تهبط 6.5 بالمئة مع توجه للتقشف الحكومي

هبط المؤشر العام للبورصة السعودية، أكبر بورصات المنطقة بالقيمة السوقية، بنسبة 6.55 بالمئة في التعاملات الصباحية، الأحد. يأتي ذلك، مع إعلان السعودية عزمها خفض النفقات بشدة، نتيجة التداعيات السلبية لتفشي فيروس "كورونا" على الاقتصاد والأسواق المحلية. ومساء السبت، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة ستتخذ إجراءات "مؤلمة" لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة "كورونا".

وكالة أنباء رويترز

المحكمة الإسرائيلية العليا تبحث مصير نتنياهو كرئيس للوزراء

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل نيسان 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية. ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني يعلن عن إعادة فتح المساجد في مناطق "بيضاء"

أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني بأنه سيتم اعتباراً من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في 132 منطقة ضمن المناطق المصنفة "بيضاء" أو قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. كما وجه الشكر والتقدير للمواطنين وجميع الجهات والمؤسسات والقوات المسلحة والمساجد لمساهمتهم في توفير السلة المعيشية للأسر والشرائح الضعيفة في المجتمع.