TL

عشية اجتماع بعبدا التشاوري شكلت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إلى القصر الجمهوري المفاجأة الأبرز بالشكل وبالمضمون حيث أطلق سلسلة مواقف مشدداً على ضرورة تنظيم الخلاف.

المنار

الجدل المفتوح حول صندوق النقد الدولي أشار إليه السيد نصرالله، فحزب الله ليس ضد طلب المساعدة من أي جهة، لكن الاستسلام المطلق مرفوض، وأصوات الحذر مطلوبة، ومن المنطقي أن تقوم الحكومة بالنقاش لمعرفة الشروط والبرامج، ومن ثم طرح النتائج على مجلس الوزراء.

nbn

عشية لقاء بعبدا منتصف الأسبوع حفلت الأجندة باللقاءات والمواقف في كل الإتجاهات. في عين التينة لقاء مطول بين رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب.

mtv

كسر اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور 52 نائباً، قدسية الخطة المالية ونهائيتها وأكد بأنها ستخضع للنقد والنقاش. والتصحيح في البرلمان، ولن تمر في شكلها الحالي.

NTV

زعيم الحزب التقدمي وليد جنبلاط زار بعبدا معلناً أنه لا يريد إسقاط الحكومة مطالباً بتنظيم الخلاف وقال إنه زار القصر بمبادرة من وسيط اتضح لاحقاً أنه النائب فريد البستاني .

OTV

صارت الخطة الإنقاذية الإصلاحية للحكومة عنواناً كبيراً أساسياً الى جانب كورونا والأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية.

الحكومة صمدت وتجاوزت موجة المد الأولى وأخرجت خطة تتحدث بالأرقام وليس بالأوهام وبالمقاربة الواقعية. خطة فيها مصارحة ومكاشفة وأهداف ونقطة وصول. خطة فيها احترام لعقول اللبانيين.

LBC

تراجع كورونا نسبياً فرض تخفيف إجراءات التعبئة العامة، والنتيجة لاحقاً، لمعرفة إذا كان التخفيف لن يؤثر سلباً على عداد الإصابات.

الميادين

انخفضت أسعار النفط من جديد اليوم الاثنين في آسيا عند افتتاح الأسواق، بعدما حققت انتعاشاً الأسبوع الماضي، بسبب عودة المخاوف من فائض الإنتاج وتراجع القدرة التخزينية إلى الواجهة من جديد.

الجزيرة

شدد الرئيس التنفيذي لشركة "ساوثويست إيرلاينز" على أنه يمكن للناس أن يستأنفوا السفر بأمان، مشيراً إلى أن الحركة الجوية التي أصيبت بالشلل تقريباً بسبب كوفيد-19 بدأت تنتعش تدريجياً.

العربية

روسيا تسجل لليوم الثالث إصابات يومية تتجاوز الـ 10 آلاف حالة.