لبنان الحر

علق مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ السفير ​هيثم أبو سعيد​ على الإعتداءات ضدّ ​الجيش اللبناني​ في ​طرابلس​ وصيدا بالمشنية وغير المقبولة. ولفت السفير أبو سعيد إلى أن "مشهد الإعتداء الجسدي على عناصر الجيش تُعتبر كما وردت الصور والوثائق بأعمال تشبه العمل التكفيري الذي تقوم به تلك المجموعات في ​الدول العربية​ ضد الجيش و​الأجهزة الأمنية​ في مصر و​سوريا​ و​العراق​". وطالب السفير أبو سعيد "من السلطات الأمنية والعسكرية وأجهزة ​الدولة المدنية​ أخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية ​الشعب اللبناني​ وممتلكاته من عبث المخربين بأمنه ومجتمعه".

صوت لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في زيارة بروتوكولية وتعارف جرى في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة وسبل تعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

radio orient

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهبم كنعان ان لجنة المال والموازنة وضعت الخطة الاقتصادية على طاولة المجلس التنفيذي مع همّها الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين وتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان.

اذاعة النور

بدأ فريقا من ​وزارة الصحة​ بإجراء فحوصات ​الكورونا​ في مخيم الجليل الفلسطيني في ​بعلبك​ على خلفية ظهور ست ​حالات​ إيجابية في فترات متفاوتة ويعمل فريق من الوزارة على أخذ عينات من مئة وعشرين إلى مئة وأربعين من أقرباء المصابين وممن اختلطوا أو اقتربوا من المصابين وكانت ومن بينهم إحدى الحالات التي تعود لسيدة فلسطينية ظهرت نتائج فحوصاتها بالإيجابية.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية وعرض معه المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي وسبل دعمه.