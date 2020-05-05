نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس، بمدى قانونية اتفاق الائتلاف الحكومي المبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاق بينهما.

كتب توفا تزيموكي أمس، في صحيفة يديعوت أحرونوت، الأكثر انتشاراً في إسرائيل، "اليوم ستخوض المحكمة في تفاصيل اتفاق الائتلاف ويمكن اتخاذ قرار يفضي إلى انتخابات رابعة.

ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بحلول الخميس المقبل وإذا جاء قرار المحكمة في غير مصلحة نتنياهو فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ نيسان 2019.