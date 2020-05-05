بدأت دول عدة في أوروبا هذا الاسبوع تخفيف إجراءات عزل ملايين من سكانها بشكل تدريجي وحذر في غالبية الحالات. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير أمس، ان 15 دولة أوروبية بدأت الاثنين تخفيف اجراءات العزل المفروضة منذ أسابيع على سكانها، لكن في ظل احتياطات واسعة.

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس الموسوي أن الاتفاق النووي سيتلاشى في حال تقرر تمديد خظر التسلح على إيران، مشيراً الى ان الرد سيكون حاسماً أذا احيل ملف التمديد الى مجلس الامن.

وافق البرلمان الايراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف اربعة اصفار من الريال وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة.

إتهمت اثينا انقرة بأن طائراتها تحرشت مساء الاحد بمروحية وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان فوق جزيرة يونانية في بحر ايجه.

اعتذر دبلوماسي كوري شمالي سابق أمس بعد ان قال ان الزعيم كيم جونغ اون مريض على الارجح الى حد العجز عن الوقوف على قدميه وذلك قبل ايام من ظهور كيم يدخن ويسير بخفة في مناسبة حضرها مئات المسؤولين.

ابدى وزير الخزانة الاميركي أمس عن اعتقاده ان بيكين ستحترم تعهداتها شراء منتجات أميركية بموجب الاتفاق التجاري الموقع في كانون الثاني، مهدداً الصين بعواقب كبيرة جداً في حال تخلفت عنها.

نددت هيئة التلفزيون والاذاعة الرسمية في الصين، بما اعتبرته تصرعات غير عقلانية ومعصية لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد.