هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسرائيل ، قائلاً، ان السلطة الفلسطينية ستكون في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات معها ومع الادارة الاميركية، في حال نفذت اسرائيل سياساتها ومخططاتها لضم اجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

رفض الفلسطنيون خطة اسرائيلية من شأنها توسيع مستوطنات في قلب مدينة الجليل في الضفة الغربية.

سيتوقع ان يعقد البرلمان العراقي بعد الافطار اليوم او غدا جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

أعلن الحشد الشعبي العراقي ان مقاتلي "داعش" شنوا هجمات جديدة على مواقع عدة في العراق في وقت متأخر من يوم الاحد.

اعتبرت ايران أمس، أن برلين تسعى الى تسديد دينها التاريخي، لليهود بعد حظرها جميع انشطة حزب الله في المانيا.