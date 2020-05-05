الجزيرة - السعودية

تدشين مساعدات المملكة للشعب الفلسطيني لمواجهة "كورونا"

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري مراسم تسليم أولى دفعات المساعدات الطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقع محاضر تسليم شحنة المساعدات، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمان، السفير نايف السديري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني معالي الوزير رمزي خوري مدير الصندوق القومي الفلسطيني، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري. وتبلغ قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل المركز من أوروبا والصين وبعضها الآخر من المملكة العربية السعودية، بهدف تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد - الإمارات

الجامعة العربية ترحب بتقرير "الجنائية الدولية" حول اختصاصها في فلسطين

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بالتقرير المهم للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ودعا أبوعلي، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.

الوطن - عمان

الخام العماني يتمسك بـ28 دولاراً والأسعار العالمية تتراجع مع تزايد مخاوف الطلب والتوتر التجاري بين أميركا والصين

تمسك الخام العماني أمس الاثنين فوق 28 دولاراً للبرميل إذ بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يوليو القادم أمس 27ر28 دولار أميركي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ (80ر28) دولار أميركي.

الدستور الأردنية - الأردن

100 ألف إصابة في البرازيل ... والرئيس ينتقد تدابير الحجر

تجاوزت البرازيل، الأحد، عتبة 100 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19، من بينها 7025 وفاة، رغم أن الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة بالكامل. والبلد الذي يقطنه 210 ملايين نسمة بات في المرتبة التاسعة عالمياً من ناحية عدد الإصابات (101.147)، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، لكنه موجود في المرتبة السابعة من ناحية الوفيات، متجاوزاً ألمانيا، وسجل خلال 24 ساعة 275 وفاة جديدة. ويعتبر كثير من المختصين أن عدد الإصابات الرسمي أقل 15 مرة من الأرقام الحقيقية، اذ لا يتم فحص سوى المرضى الذين يعانون وضعاً حرجاً.

وتعيش ولايات برازيلية عدة وضعاً صعباً مع عجز المستشفيات عن استيعاب مزيد من المرضى، في حين لا يزال البلد الأكبر في أميركا اللاتينية بعيداً عن بلوغ ذروة الوباء. مع ذلك، يقلّل الرئيس اليميني جايير بولسونارو باستمرار من حجم الجائحة، وينتقد تدابير الحجر التي فرضها أغلب حكام الولايات.